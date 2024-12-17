«في هدير عاصفة تقترب» لخالد البدور.. قصائد ومشهديات وتجارب

منير الحايك

في مقاله «ما الشعر؟» يقول جاكوبسون إن محتوى مفهوم الشعر غير ثابت وهو يتغير مع الزمن، إلا أن الوظيفة الشعرية عنصر فريد لا يمكن اختزاله بشكل ميكانيكي إلى عناصر أخرى، هذا العنصر ينبغي تعريته والكشف عن استقلاله، كما هي عارية ومستقلة الأدوات التقنية للوحات التكعيبية على سبيل المثال. وعلى الرغم من أن نهائية تعريف المصطلح غير ثابتة، يبقى الحديث عن الوظيفة الشعرية واستقلاليتها وتعريتها كما يقول جاكوبسون أساس في الدخول إلى عوالم شاعر ما، ومن هنا ندخل إلى عالم خالد البدور في ديوانه «في هدير عاصفة تقترب» الصادر عن منشورات المتوسط 2024.

قسم الشاعر ديوانه إلى أربعة أجزاء، «دون شيء»، و«فنجان فارغ»، و«في يدكِ الشمعة»، وينهي في «فوق الموجة.. تحت الغيمة» مع مجموعة من قصائد «هايكو»... وقد اختار عنواناً للديوان عنوان قصيدة من قصائد الجزء الأول، فما الجديد الذي قدمه، وما الذي يميّز نصّ البدور الشعري؟

بالعودة إلى الوظيفة التي بدأت معها، نلحظ أن قصائد الشاعر من حيث الشكل، كانت متشابهة، ليس شبهاً يشوبه التكرار، بل الشبه الذي يحمل نسقاً واتساقاً، فمعظم القصائد انتهت خلال صفحتين، قليل منها طال أو قصر بنسب لم تكن مفاجئة، وهذا يدل على أن الشاعر قد اختار نسق قصيده الخاص، وجعل المتلقي يتابعه بانسيابية، وعقلية العارفِ بشاعره، أما أفكاره وعمقه ووظائف نصوصه، فهنا كان التنوع.

«البر»

لم يخرج الشاعر عن بيئته، بل انطلق منها وشكلت العنصر الأبرز، فيجد المتلقي نفسه أما الكثيب والرمل والشمس والصحراء، يحمله الشاعر إلى «البر» ليشعل ناراً بين الليل والفجر، وتأتي القهوة، على الرغم من أنها عنصر عالميّ مشترك، ولكنها لدى البدور، ابن الصحراء، تحمل خصوصية قهوة تلك البلاد.

ولأنه يمكن اعتبار الرحلة والسفر من صفات ابن البيئة الإماراتية، لم يختلف لجوء الشاعر إليها بوصفها مكوناً ومرجعاً لنصه، بل ظهرت وسيطرت أحياناً، هذه البيئة، البيئات المتنوعة، بين المطارات والمحطات والسيارات، أتت تعبيراً عن اقتناص الشاعر لكل فرصة، أو مشهدية، أو حالة، ليخلق وينتج، فنلاحظ أن التوثيق والتثبيت للتجارب الشعورية، واحدة من وظائف قصيدة البدور الرئيسة.

يلاحظ قارئ نصوص البدور، في غالبيتها إن لم نقل جميعها، أنه ينطلق من قصة، فنجد ميزة في قصيدته جعلتها تتفرد بأسلوبها، وهي أن النص يتضمن شخصية أو أكثر، وسرداً ما، وهنا عنصر قويّ للتخييل، وعنصر قويّ لمقارنة نصّه بنصوص القصص الومضة، فيكون قد حمل قارئه للتفكير بعمق، وللتحليل بعمق، ليس بالفكرة والغاية والوظيفة، بل بتداخلات الأنواع الكتابية المنتشرة والخاضعة للتجريب على مستوى العالم.

قصيدة «المحاربة في ردهة المكتبة» كانت نجمة النصوص من وجهة نظري، قد يرتبط الأمر بذائقتي طبعاً، ولكن العمق الذي حوته هذه القصيدة كان مغايراً ومميزاً. وأنهي مع آخر مقطع من الديوان «أي فائدة للأحلام إن كان نهارك يشبه الأمس تماماً»!