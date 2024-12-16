مهرجان أبوظبي يختتم فعالياته بعرض للأوركسترا السيمفونية الوطنية الصينية

برعاية فخرية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، اختتم المهرجان فعالياته لهذا العام تحت شعار «إرادة الأمل»، بعرض استثنائي هو الأول من نوعه في العالم العربي للأوركسترا السيمفونية الوطنية الصينية، والذي أقيم في قصر الإمارات يوم السبت، ويأتي ضمن الاحتفاء بالصين ضيفة شرف مهرجان أبوظبي 2024.

وتعِدُ الفعالية التاريخية، التي جرى تقديمها بالشراكة بين مهرجان أبوظبي وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، بأجواء لا تُنسى من الاحتفاء بروائع الموسيقى الكلاسيكية التي تمزج بين تقاليد الشرق والغرب، وتسلط الضوء على الإبداع الإماراتي في مشهد الموسيقى العالمية.

وأكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أهمية الاحتفال التاريخي بمرور أربعين عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، دلالةً على مكانة وعمق الروابط الثنائية بين البلدين الصديقين، وقالت: «في إطار احتفالنا بالصين الدولة ضيفة شرف مهرجان أبوظبي 2024، نقدّم الأوركسترا السيمفونية الوطنية الصينية اختتاماً استثنائياً لفعاليات المهرجان، بتقديم مشترك مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة».

وأضافت: «يتضمن الحضور الاستثنائي للأوركسترا السيمفونية الوطنية الصينية لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، روائع الموسيقى الكلاسيكية لريمسكي كورساكوف من التراث الثقافي العريق لشهرزاد ألف ليلة وليلة، وكونشيرتو الكمان لعشاق الفراشة للمؤلفين الموسيقيين الصينيين الرائدين هيزانهاو وتشن جانغ، ومقطوعة يا بحر من موروث البحر الإماراتي، للمؤلف الموسيقي الإماراتي العالمي إيهاب درويش بمشاركة 12 موسيقياً إماراتياً».

وأردفت: «إسهاماً منا في تعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، وتحفيز التعاون الثقافي الدولي، وبناء القدرات الإبداعية الوطنية، وتبادل الخبرات بين الفنانين العالميين ومبدعي الإمارات، يشتمل برنامج الأمسية حضوراً متميزاً لعازفة التشيللو المتألقة إلهام المرزوقي، ومشاركةً استثنائية لتسعة عشر موسيقياً من أوركسترا أبوظبي للشباب، وتدريباً إبداعياً لموسيقيي الإمارات الواعدين».

وتأسست أوركسترا الصين الوطنية السيمفونية عام 1996، وتشتهر بأسلوبها المبتكر في عزف الموسيقى السيمفونية، التي أبدعت بتقديمها على مجموعة من أهم المسارح حول العالم، بما فيها فيينا ولندن وطوكيو. وحازت الأوركسترا بالفعل على العديد من الجوائز تقديراً لصوتها النابض بالحياة وأدائها الراقي تحت إدارة أشهر قادة الأوركسترا في العالم.

وشارك في عرض الأوركسترا السيمفونية الوطنية الصينية تسعة عشر معلّماً وطالباً موسيقياً من أوركسترا أبوظبي للشباب. كما قدّمت الموسيقية المتألقة إلهام المرزوقي، أول عازفة تشيللو إماراتية محترفة في دولة الإمارات، أداءها المتميز مع أوركسترا الصين الوطنية السيمفونية لمقطوعة شهرزاد.