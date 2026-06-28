دبي في يوليو.. أصوات فنية تعزف سيمفونية تنوع الثقافات

تتنوع فعاليات دبي خلال شهر يوليو بين الحفلات الغنائية والأمسيات الموسيقية والعروض الثقافية، في مشهد فني تتقاطع فيه ألوان الإبداع من مختلف الثقافات، ويجمع بين الأصالة والتجديد، بما يعكس حيوية الحركة الإبداعية في الإمارة. وتستقطب دبي نخبة من الفنانين من مختلف دول العالم لتقديم تجارب حية تثري المشهد الثقافي، وترسخ مكانة المدينة وجهةً رائدة للفنون على مدار العام.

محمد البكري يحيي أمسية الجمعة

وفي هذا السياق، يُحيي الفنان البحريني محمد البكري أمسية فنية عنوانها «سمراتنا» على مسرح نيو كوفنت جاردن في مول الإمارات بدبي، وذلك يوم 3 يوليو المقبل.

وتأخذ الأمسية الجمهور في رحلة موسيقية تحتفي بالأغنية العربية والخليجية، من خلال كلمات رومانسية وألحان خالدة، يؤديها صوت يجمع بين الأصالة الخليجية، والإحساس الموسيقي العذب.

ويتميز عرض «سمراتنا» بأجوائه الراقية، إذ يدعو الحضور إلى التفاعل مع مجموعة من المعزوفات والأغنيات، التي تمزج بين الحنين والذكريات والمشاعر الصادقة، ضمن قالب موسيقي حديث، وتوزيع فني متقن. كما يقدم الحفل تجربة فنية تفاعلية، تعيد إحياء روح «السمرات» الخليجية التقليدية بأسلوب معاصر، من خلال مزج الطابع التراثي بالأداء الحديث، بما يتيح للجمهور استعادة أجواء الجلسات الغنائية الدافئة في قالب بصري وصوتي متجدد.

جمهور دبي على موعد مع رحلة عبر الزمن، تحملهم إلى روائع تسعينيات القرن الماضي، مع عودة الفنان السوري عاصم سكّر إلى دبي لتقديم عرض «ذكريات سبيس تون» الذي يُقام في «مركز مؤتمرات جافزا وَن» في 4 يوليو المقبل. تشتهر سلسلة «سبيس تون» بمسلسلاتها الرائعة المدبلجة والراسخة في ذاكرة الأجيال العربية، وبالألحان والأغنيات التي تعرّف الأطفال إلى شخصياتها المحبّبة.

ويعد عاصم سكّر أحد أبرز المغنّين والملحنين الذين وضعوا المقطوعات الموسيقية لسلسلة الرسوم المتحركة الكلاسيكية هذه، والذي سيؤدّي أغنياتها التي جذبت إليها المتابعين من جميع أنحاء المنطقة.

راحت فتح علي خان يغني في «كوكا كولا أرينا» 5 يوليو

ويعود أسطورة الغناء والمايسترو الباكستاني الشهير راحت فتح علي خان إلى دبي، لإحياء حفله الصيفي المرتقب على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 5 يوليو، في انطلاقة جولته العالمية لعام 2026، والتي تحمل عنوان «كان يا ما كان».

حفلات «بيت ذا هيت»

وتنطلق سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» في موسمها الخامس ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، من 11 يوليو حتى 8 أغسطس، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أبرز نجوم الفن والغناء في المنطقة. تفتتح فرقة «الروك» المصرية «كايروكي» سلسلة الحفلات، لتقدم لجمهورها أجواء رائعة مليئة بالألحان والكلمات المميزة التي عززت حضور الفرقة في عالم الموسيقى العربية.

سلسلة حفلات «كاندل لايت» تقام 11 يوليو

وتقام سلسلة حفلات «كاندل لايت» في فندق «جميرا ميناء السلام، مدينة جميرا» في 11 يوليو المقبل، إذ ينطلق عرضان يستعيدان أروع المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية والمعاصرة، وسط آلاف الشموع التي تضيء المسرح، لتتحول الموسيقى المباشرة إلى تجربة استثنائية.

تنطلق الأمسية مع عرض Long Live the Rock Legends الذي يشكل تحية تكريم لفرقة «كوين»، مستعيداً أشهر أغنياتها. بعد ذلك يحين موعد عشاق الموسيقى مع مقطوعات موسيقية آسرة من تأليف عازف البيانو والملحن الإيطالي الشهير «لودوفيكو إيناودي».

وتحتضن دبي ليلة آسرة بالموسيقى ورواية القصص خلال أمسيات «إندي سولفست» التي تُقام في «كوكا كولا أرينا» في 26 يوليو، ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي» لهذا العام.

يعيد هذا الحدث تقديم التجارب الثقافية الهندية الأصيلة بأسلوب عصري، مسلطاً الضوء على الألحان الخالدة والروابط الإنسانية العميقة. يشارك في هذا الحفل الفنان وكاتب الأغنيات الشهير «بيسميل» الذي يحاكي بموسيقاه المؤثرة مواضيع الحب والهوية واكتشاف الذات، إلى جانب فرقة «الروك» الأسطورية «إنديان أوشن».