«الظفرة للكتاب» يحتفي بالفنان الراحل جابر جاسم

شهد «مسرح رديم» في مهرجان الظفرة للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، أمس، جلسة غنائية احتفت بالمطرب الإماراتي الراحل جابر جاسم، أحياها الفنان قصي المعمري، وذلك ضمن استراتيجية المركز في تقدير الرواد الإماراتيين في مختلف المجالات، وربط الجيل بتراثه وتعريفه برموزه. ويعد جابر جاسم أحد أعلام الموسيقى في الدولة، إذ أسهم في تطوير الأغنية الإماراتية، مقدماً أعمالاً غنائية امتزجت بكلمات تعبق بالحب والوفاء للوطن وأبنائه، ليظل رمزاً خالداً من رموز الفن الإماراتي حتى بعد رحيله في العام 2001.

وأكد شعراء شعبيون أن ما يقدمه مهرجان الظفرة للكتاب من فعاليات ثقافية وتراثية بقالب مبتكر، يسهم كثيراً في حفظ التراث الشعبي لدولة الإمارات، ويعزز حضور الشعر الشعبي في ذاكرة الأجيال.

وفي السياق، استضاف المهرجان جلسة «حين تسافر الحكاية: خراريف إماراتية»، قدمتها الكاتبة الدكتورة فاطمة المزروعي في «حضيرة بينونة» بحديقة مدينة زايد العامة. وبأسلوب تفاعلي ووسط أجواء تراثية؛ روت المزروعي «خراريف» جمعتها من التراث الإماراتي، موضحة أن «الخراريف» تمتلك أجنحة تجعلها تحلّق في فضاء الأدب الإنساني. وأضفت عروض الفرق الموسيقية المتجولة في المهرجان أجواء احتفالية، وجسدت مساحة لتلاقي ثقافات مختلفة على أرض الظفرة.