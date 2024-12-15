60 لوحة في النادي العربي تحتفي بعيد الاتحاد

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، معرضاً تشكيلياً تحت عنوان «في حب الإمارات» بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لقيام الاتحاد، الذي أفرز دولة سطرت مسيرة بناء مظفرة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بدأ من اليوم الأول للاتحاد مشاريع التعليم والتطوير والبناء الكبيرة، وعول على بناء الإنسان كأساس للتنمية، وذلك بإنشاء المدارس التي عمت ربوع الإمارات، في فترة وجيزة سمحت بولوج أبنائها إلى عصر الحياة الحديثة مسلحين بالعلم والمعرفة، ليتسلموا دفة إدارة الدولة في كل المجالات، فكان أن بنيت بسواعد أبنائها، وتم تثمين التراث والعادات الأصيلة والقيم الحضارية للمجتمع والبناء عليه لخلق وعي حضاري معاصر، يماشي روح العصر ويغرف من معين تراثه الأصيل وتاريخه العريق.

ثمن المعرض كل تلك المسيرة عبر نحو من 60 لوحة فنية تناولت جميع جوانب الحياة في الإمارات، قدمها 60 فناناً رؤاهم وانطباعاتهم الفنية عن الاتحاد والوطن والمجتمع.

افتتاح

حضر افتتاح المعرض الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي، والفنان خليفة الشيمي مسؤول الأنشطة الفنية في النادي، وعدد كبير من الفنانين ومحبي الفن.