التشكيلية لينا أسامة: دبي تعزز الحوار الفني بين الشرق والغرب

أكدت الفنانة التشكيلية المصرية لينا أسامة أن الفعاليات الفنية التي شاركت فيها في دبي، خاصة معرض فنون العالم دبي، تميزت بتنظيم دقيق واحترافية عالية، حيث تجمع بين فنانين محليين وعرب وعالميين في بيئة نابضة بالحياة الفنية، مشيرة إلى أن دبي تُعد مركزاً دولياً للفن، ومنصة فريدة للتبادل الثقافي والحوار الفني بين الشرق والغرب، لافتة في حديثها لـ«البيان» إلى أن دبي تعزز حضور الفن العربي المعاصر على الساحة العالمية.

وأشارت إلى أن تجربة الإمارات في مجال الفن التشكيلي تمثل نموذجاً متفرداً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحة أن زيارتها المتكررة لدولة الإمارات للمشاركة في فعاليات فنية مختلفة كشفت لديها مستوى عالياً من الاحتراف والتنظيم في قطاع الفن التشكيلي، معززة بدعم حكومي ومجتمعي واضح يرسخ مكانة الدولة كمنصة دولية للفن المعاصر.

وأوضحت أن الإمارات تبنت رؤية واضحة لدعم الفن التشكيلي، حيث لا يقتصر الاهتمام على تقديم الفنون كتراث أو هواية، بل يُعتبر الفن جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، ويُدمج في المشهد الحضري والثقافي للدولة، مما يسهم في نشر الوعي الثقافي وتعزيز الجماليات الفنية في المجتمع.

فرص للتطور

ولفتت لينا أسامة إلى أن العمل في الإمارات يتسم بأخلاقيات مهنية عالية وحالة من التعاون بين الفنانين والمؤسسات الفنية، ما يخلق فرصاً حقيقية للتطور والابتكار.

ونوهت لينا، إلى أن الإمارات تسعى إلى دمج الفن التشكيلي في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين عبر تزيين الأماكن العامة بالأعمال الفنية، مما يعزز من الهوية الثقافية ويشجع على التفاعل مع الإبداعات الفنية، كما تعمل الإمارات على تحفيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الفنية، لترسيخ مكانة الفن كرافد ثقافي وإبداعي يسهم في إثراء المجتمع الإماراتي وتطوير قطاع الثقافة والفنون.

وفي ختام حديثها، أكدت أن الدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات للفنانين والمبادرات الفنية يعكس حرص الدولة على تنمية القطاع الثقافي والفني كرافد مهم للنمو الاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن سوق الفن المزدهر في الإمارات يشكل بيئة خصبة للإبداع والتبادل التجاري بين الفنانين والمهتمين.