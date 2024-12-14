«المربعة للفنون» يواصل فعالياته بعجمان

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت مساء أول من أمس، فعاليات النسخة الثانية من «مهرجان المربعة للفنون»، التي تستمر حتى بعد غد.

وشهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، حفل انطلاق المهرجان.

ينظم المهرجان دائرة التنمية السياحية بعجمان في منطقة المسار التراثي بعجمان، ويجمع الحدث مجموعة من الفنانين المحليين والعالميين في حدث فني ثقافي عالمي. وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد إن «عجمان حريصة على تنظيم فعاليات فنية وسياحية متميزة تدعم المشهد الإبداعي والثقافي في الإمارة، بما يسهم في إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة».

وأضاف: «تهدف استراتيجية دائرة التنمية السياحية بعجمان إلى ربط الفعاليات الفنية والثقافية بتراث الإمارة بما يسهم في الحفاظ عليه، وتعريف الأجيال الناشئة بتاريخ عجمان الثري، والمقومات الطبيعية والحضارية بالإمارة».

بدوره، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «يمثل «مهرجان المربعة» منصة تجمع الفنانين تحت سقف واحد لتعزيز التواصل والتفاعل بينهم وتسليط الضوء على أعمالهم، ما يؤكد التزام الدائرة بتطوير ودعم الإبداع والفنون».

وتمت تسمية المهرجان بـ«المربعة» نسبة إلى «برج المربعة»، أشهر المعالم السياحية الواقعة على كورنيش عجمان، الذي بُني في ثلاثينيات القرن الماضي بتوجيه من المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وسيقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، ما يتيح للزوار فرصة مقابلة الفنانين والتحاور معهم واستكشاف أعمالهم الفنية المميزة وشرائها.

وينظم المهرجان حفلاً للفنانين عبدالعزيز الضويحي وخالد الملا وعلي عبدالله، وحفلاً يحييه الفنان يوسف العماني والفنانة عريب حمدان.

ويشارك في المهرجان 200 فنان من مختلف الاختصاصات.