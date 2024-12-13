100 معرض من 50 مدينة حول العالم في «آرت دبي»

أعلن معرض «آرت دبي»، الذي يعدّ أهم تجمّع فني عالمي في منطقة الشرق الأوسط، أمس، عن قائمة المعارض التي ستشارك في دورته لعام 2025. ويقام المعرض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مدينة جميرا بدبي، في الفترة من 18 إلى 20 أبريل المقبل. وقد تم تخصيص يومي 16 و17 أبريل للعروض التمهيدية.

ويشارك في هذا الحدث أكثر من 100 معرض ضمن أقسام «آرت دبي المعاصر» و«معرض بوابة» و«آرت دبي الحديث»، و«آرت دبي ديجيتال»، ويمثلون أكثر من 50 مدينة حول العالم، وستستقبل النسخة المقبلة من المعرض أكثر من 20 مشاركاً لأول مرة. ويعكس النطاق الجغرافي لمجموعة المعارض المشاركة دور آرت دبي كبوابة للاكتشاف والتعلم والتبادل والتزامه المستمر بتسليط الضوء على الفن والفنانين من المناطق الجغرافية الأقل تمثيلاً.

وستشهد دورة 2025 من المعرض تمثيلاً قوياً للفنانين ومراكز الفن في الشرق الأوسط وأفريقيا وغرب وجنوب آسيا. ويبرز النمو المتواصل للمشهد الثقافي في دبي ومكانتها كمركز مالي وتجاري في منطقة الخليج من خلال مشاركة أكثر من 20 معرضاً مقره دبي، إلى جانب العدد المتزايد من الفنانين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين سيعرضون أعمالهم في المعرض.

يحرص معرض آرت دبي على تسليط الضوء على تاريخ الفن الإقليمي غير المستكشف ووضعه في حوار مع الحركات الفنية العالمية.

ويدعو المعرض سنوياً أكاديميين ومؤرخين فنيين دوليين للإشراف على أقسام محددة. ومن بين القيمين المدعوين لعام 2025 ميرجام فارادينيس (معرض بوابة)، وماجالي أريولا وندى شبوط (آرت دبي الحديث)، وغونزالو هيريرو ديليكادو (آرت دبي ديجيتال).

وعلق بابلو ديل فال، المدير الفني لمعرض آرت دبي: «تعد دبي مركزاً لسوق الفن في منطقة الشرق الأوسط وتواصل المدينة في التطور بوتيرة مذهلة. تعكس المعارض المشاركة في دورة 2025 بالكامل هذه الطاقات، وحيوية المشهد هنا، والتنوع الغني للمجتمعات التي تعتبر دبي موطناً لها. يعكس المعرض اهتماماً متزايداً بمشهد الفن في هذه المنطقة، مع الحفاظ على جوهر «آرت دبي» كمنصة للاكتشاف.

يسعدنا بشكل خاص مشاركة التفاصيل الأولى لأقسامنا المنسقة «بوابة» و«آرت دبي الحديث»، و«آرت دبي ديجيتال» ونطاقها الجغرافي الموسع». وتابع: «في عالم مليء بالتحديات، يلعب هؤلاء الفنانون والمعارض دوراً مهماً في سرد قصص الهجرة والتبادل التي تشكل العالم المستقبلي من حولنا».

ويعقد المعرض بالشراكة مع أ.ر.م. القابضة، وبرعاية مدير الثروات السويسرية «جوليوس باير» و«بياجيه»، الشريك الحصري لعالم المجوهرات الراقية والساعات في معرض آرت دبي. ومن الشركاء الآخرين شركة «هـُنا» للتطوير العقاري التي تجمع بين الجمال والحداثة والابتكار وتهدف إلى توفير تجربة حياة استثنائية تتلاءم مع مجتمعنا، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) باعتبارها الشريك الاستراتيجي للمعرض.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الفنانين والمحادثات والبرامج التعليمية المخصصة لـ «آرت دبي» في أوائل عام 2025.

«آرت دبي المعاصر»

يقدم قسم «آرت دبي المعاصر» أفضل الأعمال الفنية المعاصرة والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الفن والفنانين من المناطق الجغرافية الأقل تمثيلاً. في دورته لعام 2025، سيرحب المعرض بـ 70 عارضاً معاصراً من مدن تمتد عبر خمس قارات. كما ستستقبل نسخة 2025 معارض فنية مهمة وجديدة، مما يوسع من تمثيل آرت دبي الدولي ويعزز دور المعرض كمركز لسوق الفن في المنطقة ومكان اكتشاف للزوار.

وستشمل الجهات العارضة لأول مرة في قسم آرت دبي المعاصر 2025: بورتولامي (نيويورك)، وكورتيزي غاليري (ميلانو/لوغانو)، وكريستينا غيرا للفن المعاصر (لشبونة)، ودون غاليري (شنغهاي)، وغاليري 38 (الدار البيضاء/مراكش)، وميزوما آرت غاليري (طوكيو)، وبيدرو سيرا (لشبونة/مدريد)، وريتشارد سالتون (لندن/روما/نيويورك)، وغاليري إم بي إيه (مدريد)، وغاليريا آر جي آر (مكسيكو سيتي)، وغاليري براندستراب (أوسلو)، وكاربوتشينا غاليري (براغ).

معرض «بوابة»

يركز معرض «بوابة» في «آرت دبي» على العروض الفردية المنتقاة للأعمال الفنية التي تم إنجازها في الأشهر الاثني عشر السابقة لمعرض آرت دبي أو خصيصاً له.

ويتم تنظيم معرض بوابة 2025 من قبل الكاتبة والمشرفة العامة في كونستهاوس زيورخ، ميريام فارادينيس. وعبر مسيرتها المهنية الطويلة في تنظيم المعارض، تناولت العديد من مشاريع فارادينيس أشكالاً متطورة من التنظيم المعاصر، وطرحت السؤال «كيف يمكننا تخيل أشكال جديدة من التعايش، سواء بين الناس أم مع كوكبنا؟».

وسيعرض القسم فنانين يتأملون نزوحهم في مناخنا الحالي، ويتخيلون نماذج جديدة للعيش معاً، كما وتشمل العروض الفردية البارزة كيت نيوبي (آرت كونسيبت)، وجولنور موكازانوفا (أسبان جاليري)، وتوماس ساراسينو (بينكسمر).

ويقدم قسم «آرت دبي الحديث» عروضاً لأساتذة الفن الحديث في المنطقة، مما يعزز التزام آرت دبي بالبحث في تاريخ الفن وتاريخ الفن غير المستكشف.

كان لهؤلاء الفنانين تأثير كبير خلال القرن العشرين، وتساهم أعمالهم بشكل محوري في تشكيل فهم المشهد الثقافي الحالي. وتقام نسخة 2025 من معرض «آرت دبي الحديث» تحت إشراف ماجالي أريولا، الناقدة الفنية ومديرة متحف تامايو في المكسيك، وندى شبوط، أستاذة تاريخ الفن في مبادرة الدراسات الثقافية العربية والإسلامية المعاصرة في جامعة نورث تكساس، دنتون، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.

وستتضمن النسخة أبرز العروض مهمة من مجموعة نيو فيجن (ميم غاليري)، وبرتينا لوبيز (ريتشارد سالتون) ومهدي مطشر (لوري شبيبي). ولأول مرة، سيوسع آرت دبي الحديث نطاقه ليشمل فناناً من أمريكا اللاتينية، الفنان الفنزويلي داريو بيريز فلوريس (مارك هاشم)، مما يعكس المخاوف والتعاطف المشترك بين أمريكا اللاتينية وغرب آسيا وشمال أفريقيا.

«آرت دبي ديجيتال»

ويدخل قسم «آرت دبي ديجيتال» عامه الرابع كقسم فريد مخصص للفنانين الرائدين والجماعات الفنية والمعارض والمنصات الرائدة التي تشكل عالم الفن الرقمي اليوم. يعكس القسم تنوعاً جغرافياً واسعاً ووجهات نظر متنوعة، ويضم أعمالاً جديدة ومحادثات وورش عمل تعليمية وعروضاً خاصة، كما يركز على كيفية استخدام الفنانين والمبدعين للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقعين الافتراضي والمعزز، وذلك لاستكشاف القضايا البيئية والاجتماعية والسياسية الكبرى في عصرنا.

يشرف على تنظيم نسخة 2025 من «آرت دبي ديجيتال» جونزالو هيريرو ديليكادو، أمين مشروع سيربنتين والأستاذ المشارك في سنترال سانت مارتينز والكلية الملكية للفنون.

يحمل القسم عنوان «ما بعد السمو التكنولوجي»، في إشارة إلى الشعور بالرهبة والدهشة الذي ينتابنا عند مواجهة الابتكارات التكنولوجية الضخمة. ستوسع نسخة «آرت دبي ديجيتال» لعام 2025 مفهوم السمو التقليدي، الذي كان يعبر سابقاً عن الإعجاب والخوف تجاه قوى الطبيعة الهائلة، ليشمل الإبداعات البشرية. وتشمل أبرز معروضات آرت دبي ديجيتال 2025 تقديمات من معارض دولية رائدة في مجال الفن الرقمي.