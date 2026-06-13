«رؤية أنفسنا».. فنون تستكشف الهوية والمكان والانتماء

افتُتح، أخيراً، معرض «رؤية أنفسنا» الفني، الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة بسام فريحة للفنون وكلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، إذ يستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

ويأتي المعرض تتويجاً لبرنامج تعليمي وتطبيقي امتد على مدار عام كامل، أتاح للطلبة تطوير أعمال فنية مستوحاة من تجاربهم ورؤاهم الخاصة، إلى جانب اكتساب خبرات عملية في مجالات تنظيم المعارض والتصميم الجرافيكي وتصميم المعارض بإشراف فريق المؤسسة.

ويقدم المعرض أعمالاً فوتوغرافية أصلية من إنتاج طلبة جامعة زايد، تستكشف مفاهيم الهوية والمكان والانتماء، من خلال العمارة والمشهد الطبيعي والبورتريه، وتقدم روايات بصرية تعكس تجاربهم المعاصرة في دولة الإمارات.

ويأخذ المعرض زواره في رحلة بصرية ومكانية من خلال التصوير الفوتوغرافي، لاستكشاف التداخل بين الذاكرة والهوية والحضور الإنساني والتاريخ.