أجواء عامرة بالفرح في «إكسبو دبي» احتفالاً بقدوم العام الجديد

تنظم مدينة إكسبو دبي احتفالات مذهلة في ليلة رأس السنة للزوار من جميع الأعمار.

تبدأ الأمسية التي تقام في ساحة الوصل باحتفال للعائلات والأطفال يضم أغاني وموسيقى مختارة خصيصاً للصغار، ويشمل عداً تنازلياً مبكراً عند الساعة التاسعة، وعرضاً على قبة الوصل، أكبر سطح عرض تفاعلي وغامر في العالم.

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بعد ذلك، ترحب الساحة بالمحتفلين الكبار في منطقة مخصصة لهم داخل ساحة الوصل، لتنطلق الاحتفالات حتى العد التنازلي الرسمي لبدء العام 2025 مع عرض مبهر للألعاب النارية، وستكون الفعاليات ضمن البث المباشر لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديد على قناة CNN.

قالت آمنة أبو الهول، المدير الإبداعي التنفيذي للترفيه والتجارب في مدينة إكسبو دبي: «باعتبارنا وجهة عائلية متميزة، أردنا أن نضمن للصغار الشعور بأنهم جزء من احتفالات رأس السنة الجديدة التي يُنظر إليها عادة على أنها مخصصة للكبار فقط.

وللمرة الأولى، نقدم للأطفال فرصة الاستمتاع بالعد التنازلي للعام الجديد مع عائلاتهم بينما يتمتعون بالأجواء الساحرة في مدينة الشتاء. وفي سابقة من نوعها ستبث قناة سي إن إن احتفالات رأس السنة الجديدة والعد التنازلي من مدينة إكسبو دبي، مهيئة الأجواء لاحتفال رائع بنهاية العام هنا».

وتواصل مدينة الشتاء في مدينة إكسبو دبي أنشطتها الممتعة لكل أفراد العائلة، بما في ذلك ورش العمل الجذابة ومنطقة الواقع الافتراضي ومنطقة الألعاب المنفوخة في الهواء الطلق وفرق الترفيه الجوالة وتساقط الثلوج تحت قبة الوصل والعروض الضوئية الاحتفالية والألعاب وغيرها الكثير، مع مجموعة مختارة من الأنشطة التي ستظل مفتوحة حتى انتهاء احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

تقع ساحة الوصل على مقربة من محطة مترو إكسبو 2020 ونقطة إنزال سيارات الأجرة، ما يضمن سهولة وصول جميع الزوار لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.