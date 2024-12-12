«جيل ألفا» في «الظفرة للكتاب».. قيم وجذور

يقدم ركن «جيل ألفا» في مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، ورشاً تفاعلية تتيح للأطفال تعلم مهارات جديدة في الرسم والتلوين، ضمن أجواء ترفيهية، يوفرها المهرجان يومياً في الحديقة العامة بمدينة زايد، حتى 15 ديسمبر الجاري.

وتسهم فعاليات الركن، التي تحفز إبداع الأطفال، وتمنح تجربة غنية بالذكريات، في تعزيز الصلة بين جيل ألفا ولغته العربية، وتراثه الإماراتي، وحبه للوطن، إذ إن ورشها مصممة للرسم باستخدام حروف الخط العربي، وصنع أعمال فنية تجسد التراث الإماراتي.

وتهدف الورش الفنية والتراثية، إلى تنمية مواهب الأطفال وقدراتهم المختلفة، بما يتلاءم مع رؤية مركز أبوظبي للغة العربية، في ترسيخ مفاهيم الانتماء لدولة الإمارات، والاهتمام بإرثها الثقافي والأدبي والفني، حيث يرتبط المهرجان بالطبيعة الفريدة لمنطقة الظفرة، ويعمل على توطيد العلاقة بالموروث الإماراتي المحلي الأصيل.

ويستقبل «جيل ألفا» يومياً عدداً كبيراً من الأطفال، يستفيدون من ورش فنية متعددة، تشمل: الرسم والتلوين على القبعات والحقائب، و«الديكوباج»، و«الجاسمونايت»، وصناعة الدمى، وتركيب الأشكال الخشبية، وتلوين الفخار، والتصميم بفن الخط العربي، وغيرها من أنواع الفنون، التي تتيح للأطفال تنمية مهاراتهم الفنية، والتعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية.