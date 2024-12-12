«روح الثقافة» الإماراتية تتجلى في سرديات 12 فناناً

انطلق بمقر «خولة للفن والثقافة» معرض «روح الثقافة»، الذي يضم أعمالاً لـ 12 فناناً إماراتياً في حدث فني مميز يُبرز تنوع وثراء الإرث الثقافي الإماراتي مع لمساتٍ معاصرة تعكس تطور المشهد الثقافي والتعبير الإبداعي للفنانين الإماراتيين.

ويجمع المعرض الذي يستمر حتى 22 ديسمبر الجاري بين التصاميم التقليدية والابتكارات الفنية الحديثة، حيث يسهم كل فنان برؤيته ومنظوره الفريد ليشكّلوا معاً لوحة فنية متكاملة تجمع بين الأساليب والأنماط الفنية المختلفة التي تنبض بروح الإمارات، والأعمال الفنية التي يشارك بها هؤلاء المبدعون لا تعكس فقط التراث الثقافي الغني للدولة، بل تُقدم رؤى مبتكرة لمستقبل أكثر إشراقاً.

وأعربت، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، عن سعادتها بتنظيم معرض «روح الثقافة»، الذي يمثل تجسيداً حقيقياً للإبداع الإماراتي في أروع تجلياته، مشيرة إلى أن هذا المعرض يعتبر فرصة مميزة للاحتفاء بمواهب الفنانين الإماراتيين الذين يجسدون من خلال أعمالهم التنوع الغني للتراث الإماراتي، مع لمسات معاصرة تُبرز تطور مشهدنا الثقافي والإبداعي.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي: إننا في «خولة للفن والثقافة» نؤمن أن الفن هو لغة التفاعل بين الأجيال والأزمنة، وأنه قادر على نقل الرسائل الثقافية من الماضي إلى المستقبل، ومن خلال هذا المعرض، نحن نحتفل ليس فقط بجمال الفنون والإبداع، بل نحتفل بالقدرة الفائقة للفن على التحفيز والإلهام وبناء جسور التواصل بين مختلف الثقافات.

وأشارت سموها إلى أن «روح الثقافة» هو تجسيد حقيقي لرؤيتنا في تعزيز الثقافة الإماراتية بكل أبعادها، وهو أيضاً دعوة للمجتمع الفني والإبداعي للاحتفاء بمستقبل مشرق مليء بالابتكار والرؤية الثاقبة.

ومن أبرز المشاركين في المعرض الفنان التشكيلي محمد الأستاد الحمادي، نائب رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، الذي يشارك بعملين فنيين تحت عنوان «روح الألوان»، والذي أشار إلى أن المعرض يضم أعمالاً تجريدية معاصرة يطلق من خلالها العنان للألوان والتناغم فيما بينها تعكس واقعية ورحابة في الأفق والفكر والتواصل مع الطبيعة بكل أريحية.

كما يشارك الفنان أحمد المهري بلوحة مستلهمة من إحدى قصائد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولوحة «كحيلان» وهي مزيج من الحروفيات تم رسمها بطريقة تمثل القصيدة، وتعبر عن مكنوناتها. وبدوره أشاد الفنان التشكيلي فارس الحمادي بمستوى المعرض وبالأعمال المشاركة التي تعكس البيئة والتراث الإماراتي.