«الظفرة للكتاب» يحتفي بعبد القادر الريس ويروي قصة «لوحة أمل»

استضافت «حضيرة بينونة»، إحدى أحدث فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية حتى 15 ديسمبر الجاري، جلسة حكائية ثريّة، في حديقة مدينة زايد العامة، استعرضت مسيرة الفنان الإماراتي عبد القادر الريس بمناسبة حصوله على وسام الإمارات للثقافة والإبداع، وناقشت الرؤى الإبداعية لـ«لوحة أمل»، التي تعد أهم أعماله الفنية.

ولاقت حكاية الفنان عبد القادر الريس، تفاعلاً واسعاً من قبل الحضور ولا سيما الشباب الذين تجمعوا في «حضيرة بينونة»، والتفوا حول قاصة الحكاية الدكتورة برلنت قابيل، رئيسة قسم البرامج في مركز أبوظبي للغة العربية، للاستماع إلى قصة الفنان التشكيلي الإماراتي عبد القادر الريس، الحائز جوائز عربية وعالمية، والمشاركة في تحليل تفاصيل لوحته الشهيرة «لوحة أمل».

وبعد أن استعرضت قابيل طفولة الفنان ومسيرة حياته وتعليمه، تحدثت عن «لوحة أمل»، إحدى أبرز لوحاته التي رسمها بأسلوب شبه انطباعي؛ إذ تجسد رسماً لامرأة ترتدي زيّاً أحمر اللون، وتضع على رأسها شالاً أبيض، فيما تظهر في خلفية المشهد شخصيات غير واضحة المعالم.

وقالت إن الطريقة التي رسم بها الريس هذه المرأة، والألوان التي استخدمها في اللوحة وخلفيتها ترمز لقضايا عدة؛ فالمرأة حزينة تعيش ضمن منظومة اجتماعية معينة، لكنها في الوقت ذاته تتشبث بأحلامها، أما الأشخاص الذين في الخلفية فلم توضح اللوحة تفاصيل وجوههم، وذلك دلالة على غياب دورهم في الواقع، مشيرة إلى أنه على الرغم من الحزن الذي يخيم على ملامح المرأة إلا أن الفنان أطلق عليها «لوحة أمل»؛ لأنه لا بد من التمسك بالأمل في الحياة مهما كانت الصعوبات.

وفي سياق متصل، تحدثت قابيل عن دور الريس في إثراء الحركة الفنية الإماراتية، إذ برز في الفن التراثي ورسم المناظر الطبيعية، وعكست أعماله الفنية اهتمامه بالهندسة المعمارية التقليدية، كما كان له تأثير واضح في الفن العربي، حيث عرضت أعماله في متاحف عربية وعالمية عدة، وهو فنان ملتزم بقضايا أمته ووطنه ومتصل بها، وهو فنان معاصر لكل الأحداث التي تجري في المنطقة العربية ويعبر عنها بأشكال مختلفة.