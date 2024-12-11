«الظفرة للكتاب» يروي سيرة «شاعر الجمال» عتيج بن روضة الظاهري

افتتحت «حضيرة بينونة»؛ إحدى أحدث فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية حتى 15 ديسمبر الجاري، أولى جلساتها الحكائية بسرد سيرة «شاعر الجمال» الإماراتي عتيج بن روضة الظاهري.

وفي أجواء تحاكي مشهدية تراثية؛ حيث كان الناس يجتمعون حول الحكواتي؛ تحدثت لطيفة الدرمكي، من قسم المكتبات المتخصصة في مركز أبوظبي للغة العربية، عن طفولة الشاعر والظروف الصعبة التي عاشها بعد وفاة والده، ودور أخيه الأكبر في الاعتناء به، وتربيته وتعليمه الكتابة وقراءة القرآن الكريم، موضحة أن عتيج اكتسب وعياً شعرياً مبكراً بتأثير من المحيط الاجتماعي الذي نشأ فيه.

وسلطت الدرمكي الضوء على بعض أشهر قصائده مثل «غزيل فلّه»، التي غناها الفنان جابر جاسم، إلى جانب 15 قصيدة ينتمي معظمها إلى غرض الغزل، موضحة أن عتيج أدخل إلى القصيدة الإماراتية مفردات حديثة لم تكن موجودة في اللهجة المحلية. وختمت الدرمكي إن الشاعر، الذي لقب بـ «شاعر الجمال»، رحل في العام 1984 إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركاً إرثاً غنياً من القصائد الخالدة.

ويعقد ركن الفنون في المهرجان ورشاً مخصصة للناشئة والشباب، يعبرون فيها عن أنفسهم من خلال الفن.