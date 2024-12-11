25 لوحة تسرد ملامح تجربة الراحل عثمان وقيع الله في «العويس الثقافية»

افتتحت د.فاطمة الصايغ عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الاثنين، المعرض الاستعادي للفنان السوداني الراحل عثمان وقيع الله (1925 ـ 2007) في قاعة المعارض بمؤسسة العويس الثقافية في دبي.

حضر الافتتاح الدكتور يوسف عيدابي، المستشار الثقافيّ في «دارة الدكتور سلطان القاسمي»، وقيّمة المعرض هناء وقيع الله، ولفيف من الفنانين والمبدعين والمثقفين وأصدقاء المؤسسة. ضم المعرض الاستعادي نخبة من أعمال وقيع الله تجاوزت 85 عملاً توزعت بين الخط والحروفية والتشكيلية الموشاة بألوان رصينة، والمنمنمات والتذهيبات إلى جانب الأحبار وغيرها.

ومن خلال المعرض تسلط «العويس الثقافية» الضوء على تجربة رائدة في فن الخط، حيث يمكن للمهتم أن يلقي نظرة شمولية على مجمل أعمال عثمان وقيع الله الذي أعطى وهجاً جمالياً للخط العربي.

وفي تقديمها لهذا المعرض ذكرت «العويس الثقافية»: «من خلال هذه الأعمال نتعرف بشكل دقيق إلى الحياة البانورامية لهذا المبدع الكبير الذي أثر في أجيال وأجيال، والذي يعتبر قامة من قامات الخط العرب». وفي ختام الجولة بين أعمال وقيع الله قدمت الدكتورة فاطمة الصايغ درع العويس التذكارية لابنة الفنان هناء وقيع الله قيّمة ومنسقة أعمال المعرض.