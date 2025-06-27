الموسيقى الإماراتية تصدح في باريس

احتفلت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، باليوم العالمي للموسيقى في 21 يونيو الجاري، بعرض موسيقى حي، قدمته فرقة «تخت الإمارات» على «درجات أوبرا الباستيل»، في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت هذه المشاركة ضمن فعاليات Fête de la Musique، حيث قادت الفرقة عازفة العود شمسة الجسمي، وقدمت للجمهور لمحة من التراث الموسيقي الغني والمتجدّد لدولة الإمارات، من خلال برنامج موسيقي، يضم مؤلفات عربية كلاسيكية، وأخرى إماراتية أصيلة.

وفي إطار جهودها الدبلوماسية الثقافية المستمرة، قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بجمع خمسة موسيقيين محليين موهوبين، لتشكيل «فرقة تخت»، التي تعزف ألحان الموسيقى العربية التقليدية.

لتقدم الفرقة مجموعة من المقطوعات الموسيقية العربية الكلاسيكية، مع دمج عناصر مميزة من التراث الإماراتي، مستعرضة الهوية الموسيقية الإماراتية المتنوعة على الساحة العالمية.

وقدمت فرقة «تخت الإمارات»، على «درجات أوبرا الباستيل»، بقيادة شمسة الجسمي، عرضاً موسيقياً جسّد جسراً للتواصل الثقافي، وأبرز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التبادل الفني والحفاظ على التراث.

ضمت الفرقة الموسيقية مجموعة من العازفين على آلات القانون والكمان والإيقاعات التقليدية. ما أضفى طابعاً غنياً، يبرز إيقاعات وتركيبات الموسيقى الخليجية، ضمن قالب التخت الكلاسيكي.