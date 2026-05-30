إيقاعات وأهازيج شعبية تسرد جماليات التراث المحلي



على إيقاع الطبول والأهازيج الشعبية الإماراتية، تجمّع زوّار معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 حول «فرقة الشارقة الوطنية»، التي حملت إلى العاصمة البولندية جانباً حيّاً من الفنون التراثية الإماراتية، ضمن مشاركة إمارة الشارقة ضيف شرف الدورة الجديدة من المعرض.

فمن أمام جناح الشارقة، وفي الساحات المفتوحة المحيطة بالمعرض، تحولت العروض التراثية إلى مساحة جذب وتفاعل للجمهور البولندي وزوّار المعرض، الذين احتشدوا لمتابعة الإيقاعات الجماعية والأداءات الشعبية والتراثية التي عكست ملامح من البيئة الساحلية والجبلية والصحراوية في دولة الإمارات.