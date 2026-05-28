العيد في دبي.. وجهات تتألق بالنجوم والفنون

مع حلول عيد الأضحى المبارك تتزين دبي بألوان الجمال والفرح والإبداع، كما هي حالها دوماً، إذ تتحول كل أنظار العالم نحو «دانة الدنيا» في مثل هذه المناسبات، لتتابع ما تحتضنه من حفلات وعروض فنية يطل من خلالها مجموعة من أبرز نجوم الفن والغناء العربي في مشهد يعكس مكانة دبي وجهةً للاحتفال وصناعة الترفيه.

وفي هذا السياق، يحيي النجم اللبناني «آدم»، أحد أبرز الفنانين في العالم العربي أمسية رائعة تستضيفها «دبي أوبرا» اليوم (28 مايو)، حيث يقدّم مجموعة من أغنياته المميّزة بطابعها الفريد الذي يجمع بين الأنغام العربية الكلاسيكية وموسيقى «البوب» المعاصرة.

ويشتهر «آدم» بصوته القويّ والرائع وكلمات أغنياته وألحانها التي رسّخت حضوره في عالم الموسيقى.

منذ انطلاق مسيرته الفنية وهو في الرابعة عشرة من عمره أطلق الكثير من الأغنيات الناجحة، مثل «يا حلو» و«حدا عارف عنها شي» والكثير غيرهما من الأعمال التي جمعته بأبرز الملحنين.

جمهور دبي على موعد مع أمسيةٍ تحتفي بروح الثقافة والفنون السودانية، مع إحياء طه سليمان، أحد أبرز نجوم الغناء في السودان، حفله المباشر على مسرح «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام غداً ( 29 مايو).

يشتهر سليمان برهافة وعذوبة صوته، وبأسلوبه الفنيّ المميز الذي يمزج بسلاسةٍ بين الألحان السودانية التقليدية والإيقاعات الأفرو-عربية المعاصرة، ما أكسبه شهرةً واسعة في أوساط محبّي الفنون من مختلف الأجيال.

يؤدّي طه في حفله مجموعةً من أشهر أغنياته المتميّزة بطابعها الحيويّ وتشكيلتها الموسيقية التي تتجاوز الحدود. وسيستمتع الحضور خلال الحفل بكلمات غنية بالمشاعر، مع فنانٍ يحافظ على جذوره الثقافية، ويضفي عليها لمسةً موسيقيةً عصرية.

ويحيي الفنان ماجد المهندس غداً على مسرح «كوكا كولا أرينا» حفلاً فنياً احتفاءً بعيد الأضحى.

نجم الغناء العربي الذي يحمل لقب «مهندس الأغنية العربية» يشتهر بصوته العذب وكلمات أغنياته الحالمة وحضوره المسرحي الآسر، وهي سمات جعلته يأسر قلوب محبيه منذ عقود في جميع أنحاء العالم.

ويقدم المهندس خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأحدث أعماله، من بينها «أنا بلياك» و«تحبك روحي» و«على مودك» و«الفاتنة» و«خذ عيوني» والكثير غيرها.

ويجمع هذا الحفل بين الألحان الخالدة والفن الراقي والصوت الرائع الذي يُعد من أكثر الأصوات شهرةً في المنطقة.

عروض تراثية تنشر الفرح

وتواصل أبرز الفرق الإماراتية تقديم الموسيقى والعروض التراثية والفنية التي تُجسد التقاليد العريقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما ينشر الحيوية والفرح على مسارح داخلية في 13 مركز تسوّق في دبي، حتى 30 مايو الجاري.

وتؤدي فرقتا «العيالة» و«الحربية» عروضها المميّزة التي تجمع بين إيقاعات الطبول التقليدية والأناشيد والأشعار المغنّاة والحركات المتمايلة المتناسقة، في «ابن بطوطة مول» و«سيركل مول» و«ند الشبا مول» و«ذا أوتليت فيليدج» و«بلوواترز» و«الخوانيج ووك» و«نخلة جميرا» و«سيتي ووك» و«مول الإمارات» ومراكز تسوّق «سيتي سنتر».

«دبي أوبرا» تقدم أمسية باليه عالمية السبت

وتحتضن «دبي أوبرا» أمسية باليه راقصة عالمية المستوى السبت (30 مايو)، تحتفي بالراقص الأسطورة «إيفان فاسيليف» الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في فنّ الباليه الحديث في العالم، وتشكل إطلالته هذه المحطة الأخيرة في مسيرة حياته الفنية.

يحمل هذا العرض عنوان «ألكسندريت غالا»، ويجمع نخبةً من أبرز الراقصين من فرقٍ عالمية شهيرة، من بينها «مسرح بولشوي» و«فرقة مسرح لا سكالا للباليه» و«فرقة باليه باريس أوبرا» و«فرقة الباليه الوطنية الهولندية»، إلى جانب راقصين عالميين من روسيا.