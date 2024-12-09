وليامز نجم حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام

أدى نجم البوب العالمي فاريل وليامز عرضاً لموسيقى الغوسبل في الباحة أمام كاتدرائية نوتردام، المحطة الأبرز في حفلة موسيقية سجلت الجمعة وبثت السبت، احتفالاً بإعادة فتح الكاتدرائية بعد خمس سنوات من حريق أتى على أجزاء واسعة منها.

وأثناء أدائه لأغنيته الضاربة «هابي»، كان وليامز محاطاً بـ70 من مغني الغوسبل بسترات بيضاء لامعة. كذلك، قدمت هذه الجوقة ومغنيتها المنفردة، التي تجمع بين نغمات السول والهيب هوب، أغنية «جوي» لـ«فويسز أوف فاير»، وهي جوقة أنشأها فاريل وليامز مع عمه الكاهن إزكيال ويليامز، في مسقط رأسه في فيرجينيا.

وأصبح الفنان ومغني الراب والملحن والمنتج الأمريكي البالغ 51 عاماً عنصراً أساسياً في المشهد الفني العالمي من خلال جوائز غرامي الـ13 التي حصل عليها. وفي وقت سابق من مساء السبت، قدمت عروض لنجوم في الموسيقى الكلاسيكية، داخل الكاتدرائية أو في ساحتها، بقيادة المايسترو الفنزويلي غوستافو دوداميل.

وقدم عازف البيانو الصيني الموهوب لانغ لانغ أداءه للكونشيرتو رقم 2 لسان سانز، وأدى عازف الكمان السويدي البارع دانييل لوزاكوفيتش مقطوعة لباخ. وغنت السوبرانو الجنوب أفريقية بريتي يندي ترنيمة «Amazing Grace»، فيما أدى التينور الفرنسي السويسري بنجامان برنهايم «آفي ماريا» لشوبرت. كذلك، قدمت المغنية الفرنسية البنينية أنجيليك كيدجو «جيروزاليما».

من جانبها، ألقت الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار قصيدة «لو بون» لفيكتور هوغو مؤلف رواية «Notre-Dame de Paris» (أحدب نوتردام)، برفقة عازفة التشيلو الفرنسية الأمريكية من أصل صيني يو-يو ما. ومن بين المشاركين في الحفلة أيضاً المغنية اللبنانية هبة طوجي التي أدت أغنية «آفي ماريا».