أبطال التصوير الرياضي.. لحظاتٌ تحبسُ الأنفاس

حصدت الأعمال الفائزة بمحور «التصوير الرياضي» ضمن الدورة الثالثة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، تفاعلاً خاصاً من مجتمعات المصورين والإعلاميين المختصين وعشاق الرياضات المختلفة، فهذا الحقل الفني مرتبط بمستويات عالية من الأدرينالين والتشويق مع مساحاتٍ من المخاطرة.

المركز الأول في محور «التصوير الرياضي»، وجائزته 40 ألف دولار، كان من نصيب المصور الألمانيّ «توبياس فريدريش»، بعملٍ مميّز تحت عنوان «ظلال الجليد»، حيث نرى الغوّاصة الحرة «آنا فون بوتيكر» في المياه الـمُتجمّدة في شرق جرينلاند، تحذو حذو جبلٍ جليديّ ضخم، مرتدية بدلة الغوص الحر مقاس 6 مليمترات، غير مكترثة بدرجة حرارة المياه التي وصلت خلال الرحلة لـ27 تحت الصفر! التُقطت الصورة خلال رحلة استكشافية استمرت أسبوعين في تلك المنطقة.

المصور الأمريكي «كريم ايليا» جاء في المركز الثاني وجائزته 30 ألف دولار، بصورةٍ بعنوان «راكب الأمواج المثابر»، نرى فيها راكب أمواج وحيد يصارع دوران المياه البيضاء قبالة ساحل هاواي، مُحاولاً تجنّب الشعاب المرجانية القاسية والصخور الصلبة، وكأنه فريسة تحاول النجاة من بين فكي الأمواج، وقد نجح بالفعل بالفرار من بين براثنها.

المركز الثالث وجائزته 20 ألف دولار، كان من نصيب المصور «هيندرا أجوس سيتياوان» من إندونيسيا، وعمله بعنوان «السرعة والدقة»، نرى فيه درَّاجين إندونيسيين يتسابقون بمزيجٍ من السرعة والدقة في الجولة التأهيلية لسباق فِرق النخبة للرجال في بطولة آسيا للدراجات الهوائية على مضمار جاكرتا الدولي للسباقات. شارك في هذه الفعالية المرموقة 297 لاعباً من 16 دولة آسيوية، تنافسوا للحصول على نقاط التأهل إلى بطولة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020 على التوالي.

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التصوير الرياضي.. تآزر الشغف مع مهارات العدسة

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae