«القوز للريادة الإبداعية».. جلسات ثرية وورش تفاعلية مبتكرة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، تفاصيل برنامج النسخة الثانية من «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، المؤتمر الوحيد المخصص لريادة الأعمال الإبداعية في المنطقة، والذي ينطلق غداً في منطقة القوز الإبداعية ويستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، ويمثل المنتدى منصة إبداعية قادرة على إلهام ريادة الأعمال في الصناعات الثقافية والإبداعية، وإبراز ما تتضمنه من فرص استثمارية وتنموية، إلى جانب دعم وإرشاد رواد الأعمال الطموحين وتحفيزهم على تحويل رؤاهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في إثراء المشهد الإبداعي في دبي.

وتتضمن أجندة المنتدى الذي يمكن حضور جلساته والمشاركة بها مجاناً، مجموعة مميزة من الكلمات الرئيسية، والنقاشات، وورش العمل التفاعلية وجلسات التواصل، إضافة إلى حلقات الإرشاد الفردي، حيث ستتاح أمام رواد الأعمال والمفكرين والمبدعين الطموحين فرصة الوصول إلى رواد الصناعة وتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهم، وسيتمكنون عبر «ركن المجتمع الإبداعي» من لقاء مختلف الأطراف المعنية في مجال ريادة الأعمال الإبداعية، والتعرف على مجموعة العروض التي تقدمها الجهات الحكومية، والشركات العقارية، والحاضنات، ومقدمي الخدمات. في حين، تعد «مسابقة القوز للريادة الإبداعية» من أبرز مميزات المنتدى، .

وقالت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»: «أصبحت دبي وجهة رائدة في مجال الإبداع والابتكار، وتمكنت من جذب أصحاب المواهب من كل أنحاء العالم، بفضل ما توفره من بيئة تنموية وفرص استثمارية مميزة، تساهم في دعم المبدعين وتمكينهم من تحقيق النجاح والتميز»، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى عبر «منتدى القوز للريادة الإبداعية» إلى توفير مساحة نوعية للمستثمرين ورواد الأعمال للتعاون وتبادل الخبرات ومشاركة قصص نجاحهم. .

وسيفتتح اليوم الأول من المنتدى بكلمة رئيسية ملهمة يلقيها أنس بوخش، مؤسس ومدير عام «شركة بوخش براذرز»، وسيشهد عقد سلسلة من الجلسات النقاشية، ومن بينها «شبكات النجاح: بناء مجتمعات تدعم الابتكار وتطوير الأعمال»، و«من الفكرة إلى العالمية» لتقديم رؤى حول القيادة واستراتيجيات النمو، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان «المؤسسون المشاركون: رؤية مشتركة تتجاوز الأعمال»، وفي الوقت نفسه ستقام ورش عمل تطبيقية حول «أساليب بناء العلامة الشخصية لرواد الأعمال»، وغير ذلك الكثير.

وسيبدأ اليوم الثاني بكلمة رئيسية تلقيها ناتاشا سيديريس، مؤسس ومدير عام مجموعة «تاشاس»، تليها مجموعة من الجلسات النقاشية، من بينها «كسر السوق: بناء الحيز الخاص بك»، بالإضافة إلى عرض الأفكار المشاركة في «مسابقة القوز للريادة الإبداعية»، كما سيتم خلاله تنظيم ورش عمل مختلفة حول «صياغة هويتك» و«التخطيط المالي لرواد الأعمال المبدعين».. فيما سيواصل المجلس الإبداعي عقد جلسات التواصل التفاعلية، إلى جانب تنظيم جولتين إرشاديتين لاستطلاع أماكن جديدة في منطقة القوز الإبداعية، ليكون الختام بحفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين بالمسابقة.