كاظم الساهر وجورج وسوف يفتتحان مهرجان دبي للتسوق برسالة سلام

شهد مسرح «كوكاكولا أرينا» في دبي، أول من أمس، ليلة استثنائية تجلى فيها الطرب الأصيل، باجتماع اثنين من عمالقته في حفل جماهيري ضخم، أقيم بمناسبة افتتاح الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق. ووسط أجواء حافلة بالحماسة والتفاعل، قدم سلطان الطرب جورج وسوف وقيصر الغناء العربي كاظم الساهر لجمهورهما مزيجاً من أروع أغانيهما التي تركت بصمة في عالم الغناء العربي.

حضر الحفل، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، السبت، أكثر من سبعة آلاف مشاهد من مختلف الدول العربية، شاركوا الفنانين أمنياتهما بأن يعم السلام الوطن العربي.

وقال الفنان كاظم الساهر، في مؤتمر صحافي، على هامش الحفل: «أدعو الله أن يعم السلام الوطن العربي، وأن تنتهي الحروب في العالم، وأن يحمي الله كل البشر، وأن ينعم كل الأطفال بالابتسامة والسكينة».

رحلة

وأضاف: «رحلتي الفنية تمتد لنحو 40 عاماً، قدمت خلالها الكثير من الأعمال التي تنادي بالسلام، وترفض الحروب والصراعات، ومنها أعمال شارك فيها فنانون عالميون، نادت بإنهاء الحصار على العراق، وقدمت مؤخراً أغنية (أوقفوا الحرب) باللغة الإنجليزية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب في غزة، ورسالتي دوماً، هي أن يعم السلام في العالم».

وكشف الساهر عن أنه يعد لتقديم ألبوم غنائي عراقي، مشيراً إلى أنه بدأ الإعداد له، بالتعاون مع ثلاثة شعراء من العراق.

وتطرق المطرب العراقي إلى الأغاني التي يقدمها جيل الشباب في المنطقة العربية، معتبراً أن أغنيات كثير من الفنانين الشباب رائعة.

وأضاف: «الغناء أذواق ومدارس، مثل مدارس المسرح والفن التشكيلي، ولهؤلاء الشباب مدارسهم الفنية، ولهم جمهورهم، وأنا لا أتفق مع الأصوات التي تهاجمهم».

وقدم جورج وسوف مجموعة من أغنياته الشهيرة، ومنها «الهوا سلطان» و«كلام الناس» و«ليل العاشقين»، متمنياً أن يعيش العالم في سعادة وسلام.

وانطلق مهرجان دبي للتسوق، بالحفل الذي نظمته شركة «مومنتس ايفنتس» في دبي، وجمع الساهر ووسوف، معلناً عن بداية دورته الـ 30.

وقال منظمون للمهرجان، إن الدورة الجديدة من «دبي للتسوق»، ستكون دورة استثنائية، والأكبر في تاريخه، بمجموعة من الفعاليات الترفيهية العالمية، تستمر حتى يوم 12 يناير المقبل.

تنظم المهرجان، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومن أبرز فعاليات هذه الدورة «مهرجان 321»، بمشاركة نجوم من العالم العربي وجنوب آسيا، و35 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية، تحييها مجموعة من ألمع النجوم، و25 حدثاً رياضياً.

ويتضمن «دبي للتسوق» عروضاً يومية للوحات في السماء، تشكلها 1000 من طائرات الدرون، تحكي قصصاً عن إرث دبي، ومستقبلها فوق بحر الخليج، إضافة إلى عروض الأضواء في أحياء المدينة وشوارعها السياحية، وعروض الألعاب النارية.

ويقدم المهرجان عروضاً ضخمة للتسوق، تقدمها أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية، إلى جانب جوائز كبرى للمتسوقين.

ويتضمن المهرجان في دورته الجديدة 76 كرنفالاً فنياً متجولاً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب عروض مسرحية، وفعاليات ترفيهية لكل أفراد الأسرة.