حور القاسمي الشخصية الأكثر تأثيراً في الفن المعاصر ضمن قائمة «باور 100»

اختيرت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال الفن المعاصر لعام 2024 ضمن قائمة «باور 100» التي تنشرها مجلة «آرت ريفيو» سنوياً، تكريماً واعترافاً بالجهود الدؤوبة لشخصيات أسهمت في تطوير الفن وأحدثت تأثيراً عالمياً فيه. ويأتي تصدّر الشيخة حور بنت سلطان القاسمي للقائمة تقديراً لإسهاماتها البارزة في عالم الفن خلال العقود الثلاثة الماضية كقيمة فنية، وصاحبة رؤية مؤسسية فريدة، بالإضافة لالتزامها المستمر برعاية ودعم مشهدٍ فنيٍ أكثر شمولاً وتنوعاً في الشارقة والمنطقة.

وترأس الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة الشارقة للفنون التي أسستها عام 2009، لتكون داعماً ومحفزاً للفنون، ليس في الشارقة والإمارات العربية المتحدة فحسب، بل على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً، كما تولت منذ العام 2003، إدارة بينالي الشارقة الذي تحول بإشرافها إلى منصة دولية مرموقة تجمع الفنانين المعاصرين والقيمين الفنيين والمنتجين الثقافيين من شتى أرجاء العالم.

وانطلاقاً من شغفها بدعم التجريب والابتكار في الفنون، سعت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي بشكل مستمر إلى توسيع نطاق عمل المؤسسة ليشمل تقديم معارض كبرى جوالة، بالتوازي مع برنامج إقامة الفنانين والقيمين في الفنون البصرية والسينمائية والموسيقية والأدائية، ودعم التكليفات ومنح الإنتاج للفنانين الناشئين، وبحوث العمارة والترميم إلى جانب تقديم برامج تعليمية تناسب كافة الفئات العمرية.

وقد أدت إسهاماتها البارزة في الحقل الفني إلى انتخابها كرئيس لرابطة البينالي الدولية في عام 2017، واستكمالاً لدورها في مؤسسة الشارقة للفنون، تشغل الشيخة حور بنت سلطان القاسمي حالياً منصب رئيس معهد إفريقيا، ورئيس جامعة الدراسات العالمية في الشارقة، ورئيس مجلس إدارة ترينالي الشارقة للعمارة الذي انطلق عام 2019.

كما أنها، وعلى صعيد دولي، قيّمت بينالي لاهور الثاني 2020، وتم اختيارها مديراً فنياً للدورة السادسة من ترينالي آيتشي عام 2025، لتكون أول شخصية تشغل هذا الدور من خارج اليابان، كما عُينت مديراً فنياً للدورة الخامسة والعشرين من بينالي سيدني عام 2026. ومن خلال عملها وعضويتها في المجالس الإدارية والاستشارية ولجان التحكيم في العديد من المؤسسات الفنية الدولية، لعبت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي دوراً رئيساً في خلق سياقات فكرية وإبداعية تتحدى سردية المركزية الأوروبية في عالم الفن، ساعيةً لتعزيز الحوار والتعاون بين الفنانين والمؤسسات الثقافية حول العالم.