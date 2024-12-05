مكتبة محمد بن راشد تحتضن غداً أمسية سينمائية بانورامية

تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع شركة «سينيوليو» ومؤسسها المخرج السينمائي نواف الجناحي، أمسية سينمائية جديدة غداً بالمسرح الداخلي في تمام الساعة السابعة مساء؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل الثقافي والفكري من خلال مجموعة مميزة من الأفلام القصيرة التي تعكس رؤى وتجارب متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن الأمسية عرض ثلاثة أفلام قصيرة متنوعة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية تمزج بين الروائي والتسجيلي والتحريك، والتي تبدأ مع الفيلم الكوري الجنوبي «ضفدعة» الذي تم إنتاجه عام 2011 من إخراج جونغ إن كيم، حيث يستعرض الفيلم على مدار 15 دقيقة، قصة فتاة شابة تحلم بأن تصبح مضيفة طيران، لكنها تصطدم بواقع جديد حول مظهر أصابعها، ثم تتوالى الأحداث.

ومن «ضفدعة» إلى الفيلم التسجيلي «أحمد يذهب إلى الحديقة»، إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا عام 2024 للمخرج أحمد نبيل، الذي يبحر بالجمهور في رحلة لمدة 14 دقيقة بين حدائق الإسكندرية بعدسة فنية مبدعة تعكس علاقة الإنسان بالمكان عبر التصوير الفوتوغرافي. ويقدم الفيلم رؤية فنية متعمقة تتناول تأملاً شخصياً حول مفهوم الوقوف أمام الكاميرا، مستعرضاً كيف يمكن للكاميرا أن تصبح أداة للتعبير والتفاعل مع المحيط.

كما تعرض الأمسية الفيلم الأمريكي «موعد سريع» من إنتاج عام 2014 للمخرج ميغان أرتيس، الذي يحكي عن سعي فتاة شابة للعثور على شريك حياتها، مجسداً التجارب التي تمر بها أثناء ذلك.

إضاءات

وتختتم الفعالية مع المخرج نواف الجناحي، مؤسس شركة «سينيوليو»، حيث سيشارك في جلسة نقاشية لتسليط الضوء على الأفلام المعروضة وأهميتها في إثراء المشهد الفني محلياً وعالمياً. كما ستتيح الجلسة فرصة للحضور للتفاعل ومشاركة آرائهم حول الأعمال السينمائية المقدمة.

ويمكن لجمهور مكتبة محمد بن راشد الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول الأمسية السينمائية والتسجيل فيها وحضورها مجاناً، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني www.mbrl.ae، ومتابعة منصاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير ذكره أن مكتبة محمد بن راشد تحرص على مواصلة دورها الريادي في إثراء الحياة الثقافية، من خلال تقديم منصة فريدة للإبداع الفني وتبادل الأفكار وتحقيق التفاعل الثقافي، كما تسعى دائماً إلى إتاحة فرص استثنائية للجمهور للاستمتاع بأعمال سينمائية مميزة، تعكس إبداعات المخرجين والفنانين الإماراتيين والعالميين.