الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق مبادرة «نحتفل معاً»

أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية مبادرة «نحتفل معاً»، إثراءً لمظاهر الاحتفال في سفارات دولة الإمارات الـ 127 في مختلف دول العالم.

وتضمنت المبادرة تزويد سفارات دولة الإمارات في مختلف دول العالم بصندوق يضم عدداً كبيراً من الصور التي تجسد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيام الاتحاد المجيد، والاستدامة، إضافة إلى شعار يحمل صورة المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، ومادة فيلمية تحكي قصة قيام اتحاد الإمارات، مما يسهم في إبراز الهوية الوطنية.

وتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الخارجية، تأكيداً على روح التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة، وتعزيزاً لرسالة الإمارات وقيمها الوطنية في المحافل الدولية. وتعكس هذه المبادرة حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تقديم صورة مشرقة للاحتفالات الوطنية، تمتزج فيها الأصالة بالحداثة، وتتوحد فيها الجهود لتعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بروح الاتحاد.

ويحتفظ الأرشيف والمكتبة الوطنية بآلاف الصور في أرشيف الصور وفي أرشيف الرئاسة لديه، وهذا ما يمكنه من تقديم البعد التاريخي للدولة في مختلف المناسبات.