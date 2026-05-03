استبعاد الذكاء الاصطناعي من الترشح للأوسكار



أعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية، أول من أمس، أن الممثلين الذين يتم توليدهم بواسطة الذكاء الاصطناعي مستبعدون من الترشح لجائزة الأوسكار، وذلك في إطار حملة للحد من استخدام هذه التقنية في السينما.

وتشمل القواعد الجديدة أن يكون الممثل إنساناً حقيقياً وليس نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي كي يصبح مؤهلاً لنيل أرفع جوائز عالم السينما، كما تشترط أن تكون السيناريوهات من تأليف شخص حقيقي وليس برنامجاً آلياً.

وقالت الأكاديمية: «في فئة التمثيل، لن تُقبل إلا الأدوار المذكورة في قائمة الممثلين الرسمية للفيلم والتي تم إثبات أن ممثلين حقيقيين أدوها بموافقتهم».

وأضافت: «في فئات الكتابة، تنص القواعد على أن تكون السيناريوهات من تأليف بشري لتكون مؤهلة».

ويأتي هذا القرار بعد أيام من الكشف عن نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي للممثل الراحل فال كيلمر أمام عدد من أصحاب دور العرض، وذلك بعد مرور عام على وفاة نجم «توب غان».