80 لوحة مصادرة من المافيا في معرض بميلانو

أكثر من 80 لوحة، يحتضنها معرض «سالفارتي.. من المصادرات إلى المجموعات العامة» في القصر الملكي في ميلانو («بالاتزو رياله»)، الذي يستمر حتى 26 يناير المقبل.

ومن بين تلك الأعمال روائع تحمل توقيع سلفادور دالي وآندي وارهول وكريستو وجورجيو دي شيريكو، كلها مصادرة من المافيا جرى إنقاذها على يد محققين متمرسين.

وأوضحت المسؤولة في المنطقة ماريا روزاريا لاغانا أن الأعمال أعيدت أخيراً إلى المجتمع لتلعب دوراً رمزياً في مقاومة الجريمة. ومنذ سبتمبر، تدير لاغانا الوكالة الوطنية لإدارة الممتلكات المصادرة من عصابات الجريمة المنظمة، والتي توفر منصة تتيح للمشترين توجيه أنظارهم إلى الممتلكات المصادرة، بما يشمل سيارات «فيراري» أو دراجات نارية من طراز «هارلي ديفيدسون». وأضافت لاغانا: بالنسبة للأعمال المعروضة في ميلانو، فهذه سلع كان من الممكن بيعها، لكن تم اختيار الاحتفاظ بها في المتاحف، لأن لها قيمة مهمة.

وتابعت: «إنها ولادة جديدة لهذه الأعمال، ويبدو الأمر كما لو كنا نُخرجها من الأرض، مثل علماء الآثار، لعرضها في أماكن يمكن للجميع رؤيتها فيها».

يحتوي المعرض الذي يحمل عنوان «سالفارتي، من المصادرات إلى المجموعات العامة» على أعمال متنوعة، ففي الغرفة الصغيرة المخصصة للأعمال التي صادرتها محكمة ريجيو كالابريا، مطبوعة حجرية بالحبر الهندي لـ«روميو وجولييت» بتوقيع الرسام السريالي الإسباني سلفادور دالي (1904 - 1989)، بجانب لوحة «ساحة إيطاليا» الزيتية اللافتة المرسومة على قماش بتوقيع المعلم الإيطالي جيورجيو دي شيريكو (1888 - 1978).

ومن بين الأعمال أيضاً شاشة حريرية لنجم الفن الشعبي الأمريكي آندي وارهول (1928 - 1987) بعنوان «فنون الصيف في الحدائق»، وطباعة حجرية لـ«فينوس مغلفة» بتوقيع الفنان كريستو (1935 - 2020) لفيلا بورغيزي في روما.