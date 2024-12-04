مكتبة الصفا تحتضن جلسة نقاشية حول تأثيرات الفنون في المدن العصرية

احتضنت مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي مؤخراً ندوة نقاشية موسعة متخصصة في حقول الفنون وتصاميم العمارة الحديثة وتأثيراتها الحياتية في المدن العصرية، حيث ركزت الندوة على دراسة مدن الخليج العربي بوصفها نماذج جيدة وناجحة في الصدد.

محاور

تناولت الندوة في محاورها النقاشية دور السيميائية الحضرية في منطقة الخليج، حيث استعرضت كيفية عمل المشهد الحضري كنظام إشارات يعكس الروايات الثقافية والتاريخية، وذلك بمشاركة مجموعة متخصصين أضاءوا في الندوة التي نظمها Inloco Gallery، على كيفيات تعزيز فنون التصميم والعمارة للروابط الاجتماعية، حيث ناقش ذلك في أجواء تفاعلية مجموعة من الأكاديميين والقيمين والمطورين والمعماريين والفنانين، ومن بينهم الفنان الإماراتي خليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إضافة إلى الفنان كريم جباري، والفنانة هدى أبي فارس، والقيمة نادين خليل، علاوة على مجموعة من الأكاديميين بينهم لور عساف، وموريس بيمورانتس، ومريم العطار.