ميحد حمد ومطرف المطرف يشدوان بحب الإمارات على مدرج خورفكان

شهد مدرج خورفكان أمسية فنية استثنائية احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة التي نظمتها لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد. وجمع الحفل عبق التراث الإماراتي الأصيل وبريق الموسيقى الخليجية، بمشاركة فنان الإمارات الأول ميحد حمد، والفنان المتألق مطرف المطرف، في ليلة خلدت حب الوطن وعززت روح الانتماء.

وأطل الفنان الكويتي مطرف المطرف على جمهوره بالنشيد الوطني الإماراتي في أجواء تسمو بها القلوب وترتفع الهامات فخراً وانتماءً... ليكون النشيد روحاً تجمع القلوب وتحيي في النفوس شعلة الحب للإمارات الغالية.

وأكمل وصلته الغنائية الخليجية بأدائه الذي يمزج بين الإحساس العميق والطرب الأصيل، وأهدى الحاضرين أجمل أغانيه منها «لبيه يا فؤادي». وأطل الفنان ميحد حمد على جمهور مدرج خورفكان بكلمات قصيدة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «شاقني ذاك المحيا» التي لحنها وغناها بصوته الشجي معطراً أجواء الحفل بعبق الشعر والإبداع وأتبعها بحزمة من أغنياته الشهيرة التي أشعلت المدرج بهاءً وفرحاً بعيد الاتحاد. وتوج الفنان أمسيته الوطنية بـأغنية «الله يا دار زايد».