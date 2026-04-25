«ليالي الفن» في دبي.. بانوراما الإبداع

تحفل «ليالي الفن» بمركز دبي المالي العالمي، في نسختها الحادية والعشرين، التي انطلقت أول من أمس، بروائع بانورامية فنية، نوعية، تحضر فيها سياقات الموسيقى والسينما والتشكيل والفن المفاهيمي، ناسجة لوحات إبداعية، تروي روح الانفتاح النابضة في دبي، ففي رحابها، ضمن «جيت فيلج»، تلتقي إبداعات نابضة بمزيج من روح الفن والابتكار. وتتوج هذه النسخة مسيرة عقد كامل نجح خلالها هذا الحدث في ترسيخ مكانته منصة رائدة للإبداع والفنون والثقافة والفكر.

وتستمر «ليالي الفن» حتى يوم غدٍ، حيث إنها تعد من أبرز الفعاليات المجانية على أجندة الفنون والإبداع في دبي متضمنة برنامجاً غنياً ومتنوّعاً يشمل عروضاً سينمائية بصيغة الأفلام القصيرة تقدّمها «سينيوليو» ومؤسسها نواف الجناحي، وعروضاً موسيقية حيّة يحييها نخبة من عازفي البيانو الأطفال الواعدين، وهم عبدالله مكي وأميرة العلي وهادي قطيش.

وقد شهد حفل الافتتاح جلسات حوارية معمّقة تناولت قضايا محورية، من بينها «الجيل القادم من مقتني الأعمال الفنية» التي نُظّمت بالتعاون مع «دار كريستيز»، وهيئة الثقافة والفنون بدبي، فضلاً عن المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (ISEA2026).

ويتيح الحدث لزوّاره فرصة استكشاف مجموعة مختارة من الأعمال البصرية في مختلف أرجاء المنطقة، من بينها عمل فني لافت قائم بذاته مصنوع من الأكريليك على هيكل معدني للفنان دومينغو زاباتا، إلى جانب أعمال فنية تفاعلية بأسلوب الرسم الحر (الدودل) للفنانة نور بازرباشي، وعروض مميزة للرسم الحي يقدّمها الفنان أيمن محمد. كما يمنح الحدث الحضور فرصة المشاركة في ورش عمل إبداعية مجانية، إلى جانب الاستمتاع ببرنامج متنوّع من الفعاليات الترفيهية الحيّة.

يذكر أنه تقام فعالية «ليالي الفن»، يومياً، خلال فترة تنظيمها، من الساعة 5:00 مساء حتى 10:00 مساء في «جيت فيلج»، مركز دبي المالي العالمي.