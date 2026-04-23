25 مليون دولار لـ«فسحة» جاكوميتي

تستعد دار «ساتبيز» بنيويورك لعرض إحدى أيقونات الفن الحديث، منحوتة «الفسحة» للفنان السويسري الراحل ألبرتو جاكوميتي، بتقديرات تتراوح بين 18 و25 مليون دولار.

والعمل الذي صُمم عام 1950 وصُبّ في البرونز عام 1960، يُعد حجر الزاوية في مجموعة «ديفيد وشوشانا وينغيت»، ويمثل نقطة التحول التاريخية التي شكلت هوية جاكوميتي الفنية بعد الحرب العالمية الثانية.

وتكمن إثارة هذا العمل في قصة ولادته؛ فقد وُجدت التركيبة بمحض الصدفة عندما وضع جاكوميتي تسعة تماثيل لنساء على الأرض بشكل عشوائي أثناء تنظيف مرسمه، ليكتشف أن هذا الترتيب «القدري» هو ما كان يبحث عنه طوال حياته.

المنحوتة التي تجسد نساءً بأطوال متفاوتة فوق قاعدة مستطيلة، تمنح الناظر شعوراً بالعزلة والرهبة في آن واحد، وهو ما دفع جاكوميتي للقول: «هذه أول منحوتة تأتي تماماً كما أردتها».