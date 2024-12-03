دبي في ديسمبر.. عروض وحفلات فنية بأصوات عربية وعالمية

حفلات فنية وعروض ترفيهية فريدة تحتضنها دبي خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، يحييها كوكبة من المبدعين والنجوم العرب والعالميين، لينثروا في أرجاء «دانة الدنيا» أجواء مفعمة بالمتعة وحافلة بالمرح وبإبداع الثقافات.

ويحيي عازف الساكسفون والمنتج الموسيقي العالمي الشهير إيغور بوتمان، حفلاً فنياً برفقة «أوركسترا موسكو للجاز»، غداً في فندق «جميرا زعبيل سراي»، احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الفرقة.

ويُعتبر بوتمان أفضل عازف جاز في روسيا، ويقدّم عروضه على أبرز المسارح في جميع أنحاء العالم، بما فيها «قاعة كارنيجي» ومركز «لينكولن» الشهيران، كما تعاون مع أساطير في عالم موسيقى «الجاز»، أمثال وينتون مارساليس وجورج بينسون.

ويجمع هذا الحفل أيضاً نجوماً مثل يفغيني بوبوزي الفائز في «مسابقة هيربي هانكوك لغيتار الجاز»، وعازف البيانو أوليغ أكوراتوف، الشهير بقدرته على المزج بين الجاز وأنواع موسيقية مختلفة.

جمهور دبي على موعد مع اثنين من أشهر نجوم الغناء العرب، هما جورج وسوف وكاظم الساهر اللذان سيحييان حفلاً فنياً على خشبة مسرح «كوكا كولا أرينا» في 6 ديسمبر الجاري.

يشتهر الوسوف بلقب «سلطان الطرب»، تقديراً لمسيرته الفنية المتواصلة منذ عقود، والتي أطلق خلالها أكثر من 30 ألبوماً، وسيؤدّي في هذا الحفل مجموعةً من أكثر أغنياته انتشاراً، مثل «الهوا سلطان» و«كلام الناس» و«ليل العاشقين» وغيرها.

أما الساهر فيحمل لقب «قيصر الأغنية العربية»، وهو أحد أبرز الفنانين العرب، وحقّقت ألبوماته الغنائية مبيعات تجاوزت 100 مليون في جميع أنحاء العالم. وسيقدم الساهر خلال الحفل باقة من أروع أغنياته، مثل «زيديني عشقاً» و«أنا وليلى» و«ها حبيبي» وغيرها من أعماله المتميزة.

وتستضيف دبي 7 ديسمبر الجاري مجموعة من نجوم بوليوود، أبرزهم: سلمان خان، وتامانا بهاتيا وجاكلين فرنانديز وديشا باتاني وسوناكشي سينها والراقص برابو ديفا والكوميدي سونيل جروفر، ليقدموا أمسية مذهلة في «استوديوA، دبي هاربور»، نابضة بالحيوية ومليئة بالعروض الترفيهية المتنوّعة، وأجواء بوليوود الفريدة.

وتستضيف «كوكا كولا أرينا» في دبي عرض «سينما ميدلي 2» الذي تحييه «الأوركسترا الإمبراطورية» في 10 ديسمبر الجاري. وستقدم الفرقة خلال العرض أروع الأعمال الموسيقية لأفلامٍ عالمية، مثل Lord of the Rings. وسيعيش الجمهور خلال العرض رحلة لا تُنسى مع أجمل موسيقى الأفلام وأكثرها حضوراً في الذاكرة. كما سيؤدّي 80 عازفاً مقطوعات موسيقية أسطورية لمؤلفين موسيقيين مثل مونتي نورمان وجيمس هورنر وآلان سيلفستري وغيرهم، تحت قيادة المايسترو ليف دونايف.

ويقدم المغني التركي الشهير «إيمره» في 12 ديسمبر الجاري، حفلاً فنياً على مسرح فندق «جميرا زعبيل سراي». اشتهر «إيمره» بأغنياته التي تتميّز بكلماتها العاطفية، وأصدر خلال مسيرته الغنائية العديد من الألبومات الناجحة. وسيقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أعماله.

وقد سطع نجم «إيمره» للمرّة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي وكان طفلاً، وسرعان ما أثبت حضوره على الساحة الغنائية كأحد أكثر الفنانين متابعةً في تركيا. وتحيي الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلاً فنياً على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 13 ديسمبر الجاري، حيث ستؤدي مجموعةً من أشهر الأغنيات التي شهدتها مسيرتها الناجحة المتواصلة منذ 20 عاماً.

تشتهر شيرين عبدالوهاب بحضورها المميّز على المسرح وتفاعلها المباشر مع الجمهور وصوتها المتألّق، وهي من الفنانات الأكثر انتشاراً في العالم العربي، مع مبيع أكثر من 20 مليون ألبوم لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستؤدّي شيرين خلال الحفل أروع أغنياتها، مثل «على إيدك» و«مش قد الهوى» و«وبحلفلك» والكثير غيرها.

وتحتضن «كوكا كولا أرينا» حفلاً فنياً يحييه نجم موسيقى «البوب» اللاتينية المغنّي ريكي مارتن، وذلك في 14 ديسمبر الجاري. تأتي هذه الأمسية التي يترقّبها محبّو الموسيقى في دبي ضمن أحدث الجولات العالمية لهذا النجم الذي يتابعه الملايين في جميع أنحاء العالم، وتُقام ضمن فعاليات «مهرجان دبي للتسوق». وسيعيش جمهور دبي خلال الحفل أوقاتاً مليئة بالموسيقى الحيوية والأجواء الترفيهية، حيث سيقدم مارتن مجموعةً من أشهر أغنياته، مثل Livin› La Vida Loca وMaria وVente Pa› Ca، وغيرها الكثير.