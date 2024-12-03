«محمد بن راشد للتواصل الحضاري».. فعاليات ثقافية فريدة

احتفى مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، بعيد الاتحاد الـ53 ، حيث نظم فعالية ثقافية غامرة عامرة بمفردات التراث والتقاليد الغنية، وذلك في مجلس مسجد جميرا بدبي. تضمنت الفعالية معرض «كان يا مكان» المتحف الآسر، والذي تم توسيعه مؤخراً، كما شملت عروضاً موسيقية حية (الرزفة)، وحناء تقليدية. كما شمل احتفال المركز بعيد الاتحاد الـ 53 فعاليات متنوعة منها: نقش الحناء، وفعالية حول الخط العربي، وأنشطة خاصة وهدايا للأطفال، إضافة إلى عرض الطبخ الحي للأطباق الإماراتية (اللقيمات وخبز الرقاق)، وغيرها الكثير من الفعاليات التي وفرت أجواء من الفرح والبهجة.