50 فناناً من 20 غاليري في معرض بدبي السبت



ينطلق معرض «Déjà vu» الجماعي في مبنى كونكريت بالسركال أفنيو السبت المقبل. ويمتد المعرض الفنيّ لمدّة 14 يوماً، ويضم أعمالاً لأكثر من 50 فناناً تمثلهم 20 غاليري من أبرز مساحات الفن المعاصر في الإمارات.



يشرف على التقييم الفني للمعرض كيفن جونز، المدير الفني لمؤسسة السركال، وندى رضا، مديرة مؤسسة السركال للفنون، وزينة زعرور، مديرة البرامج والقيّمة الفنية في السركال أفنيو، بالتنسيق مع المعارض المشاركة.

يستلهم المعرض من عمل للفنان رائد ياسين بعنوان «Déjà Vu»، أنتج عام 2016، ليطرح تساؤلاتٍ حول التكرار في دوراته المتناقضة وما تحمله من عبثية. ويستكشف ثيمته في ثلاثة مسارات أساسية؛ الغرابة الموحشة، والعبثية التاريخية، والانزلاق اللغوي.

وفي مسار الغرابة الموحشة؛ يستكشف اللحظة السريالية وما تولّده من شعورٍ بالارتباك، عبر الفجوة بين الواقع والمُتَخيَّل، وبين الحقيقة والوهم. أما مسار العبثية التاريخية، فيستحضر مقولة كارل ماركس في كتاب (الثامن عشر من برومير لويس بونابرت): «التاريخ يعيد نفسه مرّتين؛ الأولى كمأساة والثانية كمهزلة».

ويبحث المعرض عبر مسار الانزلاق اللغوي في هشاشة اللغة حين تتضارب الروايات وتلتبس الحقائق.

ويحتضن المعرض أعمالاً لنخبة من فناني المنطقة المعاصرين، من بينهم: سميرة عباسي، صادق الفراجي، نبيل عناني، عمار العطار، ميرنا بامية، لبنى شودري، صامويل فوسو، أناهيتا رازمي، لاريسا صنصور، ميثو سين، سحر شاه، وغيرهم.