300 فنان في مكتبة محمد بن راشد احتفاءً بـ«يوم الفن»



نظّمت مكتبة محمد بن راشد فعالية مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للفن، بمشاركة أكثر من 300 فنان وفنانة يمثلون أكثر من 10 جنسيات عربية وأجنبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الحراك الفني وترسيخ حضور الفنون في المشهد الثقافي المحلي.

وتندرج هذه الفعالية ضمن توجهات المكتبة الرامية إلى دعم الصناعات الإبداعية، وإتاحة منصات نوعية للفنانين لعرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور.

وشهد برنامج الفعالية تنظيم ورشة عمل متخصصة بعنوان «بين اللون والفكرة»، بالتعاون مع مركز «كريزي آرت»، حيث تناولت أساسيات الرسم وتقنياته، وركّزت على تنمية مهارات المشاركين في تحويل الأفكار إلى أعمال بصرية، من خلال تطبيقات عملية بإشراف مختصين، ما أتاح للمشاركين اكتساب خبرات فنية مباشرة.

كما تضمنت تنظيم نشاط «الرسم في الفضاءات المفتوحة»، الذي أُقيم في الحديقة الخارجية للمكتبة، حيث قدّم الفنانون أعمالًا فنية مباشرة أمام الجمهور، في تجربة تفاعلية هدفت إلى تعزيز التواصل بين الفنانين والزوّار، وإتاحة الفرصة للاطلاع على مراحل إنتاج العمل الفني بشكل حي.



وانطلقت في المكتبة فعاليات معرض فني مصاحب بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة، يستمر لمدة أسبوع، ويضم أعمالًا تنتمي إلى مدارس فنية متعددة.

والجدير ذكره أن تنظيم هذه الفعالية يأتي انسجاماً مع رسالة مكتبة محمد بن راشد في تعزيز الثقافة البصرية، ودعم المواهب الفنية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والانفتاح الثقافي. وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من الجمهور والمهتمين بالفنون، إلى جانب مشاركة واسعة من الفنانين.