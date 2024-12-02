30 ألف زائر لملتقى الشارقة للخط

أسدل ملتقى الشارقة للخط، الستار على فعاليات الدورة الحادية عشرة «تراقيم» التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأقيمت خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 30 نوفمبر، في مختلف مناطق الشارقة، بتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.

وسجّلت الدورة الحادية عشرة رقماً جديداً في عدد الزوار حيث بلغ أكثر من 30 ألف زائر من مختلف الجنسيات العالمية توافدوا لمشاهدة أكثر من 600 عمل فني لـ260 فناناً من مختلف دول العالم، و94 فعالية من معارض، وورش فنيّة، ومحاضرات، وندوات، استضافتها دائرة الثقافة مع أكثر من 30 جهةً ومؤسّسةً في الشارقة.

وشهد الملتقى زيارة وفود عالمية مثل وفد أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية برئاسة البروفيسور غاو شيانغ، رئيس الأكاديمية، ووفود محلية وعربية مثل وفد يضم مجموعة طالبات جامعيات من سلطنة عُمان، ووفد من شرطة الشارقة، ووفد من جامعة الإمارات، ووفد طالبات مدرسة الخط والزخرفة من الفجيرة، ووفد طالبات مدرسة الأنصار الوطنية، ووفد من مؤسسة «أطفال الشارقة».

وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير ملتقى الشارقة للخط: إن الملتقى يمضي ليؤكد رؤية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهادفة إلى إبراز الخط العربي كفن إسلامي أصيل وتراث تاريخي عريق على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن فنون الخط العربي ومن خلال ملتقى الشارقة للخط استعادت بريقها الفني بفضل الرعاية المتواصلة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

ولفت إلى أن الدورة الحادية عشرة استكملت مشواراً مهماً في مسيرة الملتقى الذي يعزز من حضور الخط العربي في كل دورة، موضحاً أن مجموعة الأعمال التي شاركت في النسخة الحالية قدّمت رؤى فنية واسعة انسجاماً مع شعار الملتقى «تراقيم»، وتابعها الجمهور بشغف كبير طوال أيام الملتقى.