«اللوفر أبوظبي» يستضيف لوحة «امرأة من بولاكان»

كشف متحف اللوفر أبوظبي والمتحف الوطني للفلبين النقاب عن اللوحة الزيتية الأيقونية «امرأة من بولاكان» للفنان الفلبيني خوان لونا، المعروضة حالياً في قاعات المتحف.

حضر حفل رفع الستار عن اللوحة، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس متحف اللوفر أبوظبي، وألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى دولة الإمارات، وجوريل إم. ليجاسبي، نائب المدير العام للمتحف الوطني للفلبين. ويمثل هذا الحدث التاريخي ثمرة أول تعاون مباشر بين المتحفين، كما أنه يسهم في تعزيز الحوار الثقافي الذي يشهد زخماً كبيراً بين البلدين.

وقد تم الإعلان عن تصنيف لوحة «امرأة من بولاكان» كنزاً ثقافياً وطنياً فلبينياً عام 2008، وهي معارة حالياً إلى اللوفر أبوظبي لمدة عام. وقال معالي محمد خليفة المبارك: يشكل عرض هذه التحفة الفنية الاستثنائية في اللوفر أبوظبي تجسيداً حياً لرؤية المتحف القائمة على تبني نظرة عالمية وتعزيز التبادل الثقافي الدولي.

وأكد ألفونسو فرديناند، على أهمية هذا الحدث باعتباره شاهداً على تعزيز العلاقات الثنائية بين الفلبين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: إن إعارة لوحة «امرأة من بولاكان»، وهي كنز وطني ثقافي أبدعه الفنان خوان لونا، تبرز عمق وحيوية العلاقات الثنائية بين البلدين.