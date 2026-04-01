سيلين ديون تعود إلى الغناء بعد معاناة صحية نادرة

أعلنت المغنية سيلين ديون، أول من أمس، عودتها إلى الغناء بعد انقطاع طويل، بسبب معاناتها حالة صحية نادرة، ووصفت أخبار العودة، التي أعلنت في عيد ميلادها بأنها «أفضل هدية». وقالت المغنية الكندية البالغة 58 عاماً مخاطبة محبيها في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن حالتها تحسنت، وإنها ستؤدي سلسلة من العروض في باريس ابتداء من سبتمبر المقبل.

وستصدر سيلين ديون أيضاً أغنية جديدة، وفق ما أكد طاقمها، لواحد من أشهر ملحنيها وهو جان جاك غولدما. وفي ديسمبر 2022 كشفت المغنية عن تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، لا علاج شافياً له.