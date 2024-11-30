«الإبداع والبحث للفنانين الشباب» معرض فني في بكين

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى بكين، بالتعاون مع الأكاديمية المركزية للفنون الجميلة، معرضاً فنياً مشتركاً تحت عنوان "الإبداع والبحث للفنانين الشباب"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصداقة الإماراتي - الصيني احتفالا بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتضمن المعرض، الذي شهد حضوراً جماهيرياً لافتاً، ثلاثة أقسام رئيسية هي "الشباب في الفن"، و"التعلم المتبادل بين الحضارات"، و"صور الوطن"، حيث عرضت فيه أعمالا فنية متميزة لمواهب شابة من البلدين.

وأكد محمد الإستاد الحمادي، نائب رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، أن المعرض يمثل جسرا ثقافيا مهما يعزز التواصل بين البلدين في مجالات الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه الزوار الصينيون بالحرف الإماراتية التقليدية والمنسوجات والعطور والصناعات المحلية.

من جهته، أوضح لين ماو، رئيس الأكاديمية المركزية للفنون الجميلة، أن المعرض يسلط الضوء على التحولات الإبداعية والتطور الديناميكي في الفن المعاصر، ويستكشف الاتجاهات الحديثة في سياق الثقافة العالمية.

ويعد المعرض منصة حيوية لتعزيز أواصر الصداقة بين الفنانين الإماراتيين والصينيين، ويعكس عمق التبادل الثقافي والروح المعاصرة للبلدين.