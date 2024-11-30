«لينينغراد» تقدم الروك الروسي في «ليالي السعديات»

أعلنت «حياكم في أبوظبي» انضمام فرقة الروك الروسية لينينغراد إلى نجوم «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تقام على مدار 3 أشهر على مسرح خارجي مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي. وتقدم الفرقة عرضها المرتقب يوم 24 يناير.

وتعد لينينغراد إحدى أبرز الفرق الموسيقية التي نقلت الثقافة الروسية إلى الموسيقى العالمية، وتضم أكثر من 14 فناناً، ومن أشهر أغانيها «كولشكيك» و«بولشه نيكوفو» و«نيكوجو ني زالكو».

وتأتي النسخة الثانية من «ليالي السعديات» امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته دورتها الأولى بمشاركة كوكبة من الفنانين العالميين، من بينهم ماريا كاري وجون ليجند وأليشيا كيز وكوكوش وأندريا بوتشيللي. ويوفر المسرح المفتوح، الذي يحتضن الحفلات، إطلالات مذهلة على جزيرة السعديات ومعالمها.