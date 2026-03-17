«ولادة من النور».. أعمال فنية تغوص في الأساطير وتلامس أعماق الروح

تستضيف دبي معرض «ولادة من النور» للفنانة كريستل بشارة، والذي يقام في غاليري وير هاوس في السركال أفنيو، ابتداءً من 11 أبريل وحتى 29 منه.

وتشكل أعمال المعرض المتنوعة فضاءً إبداعياً رحباً، حيث يعانق الضوء الرموز والأساطير اليونانية، ما يجعل الزوار يغوصون في حكايات القوة والجمال التي تتجاوز الزمان والمكان، ويأخذهم المعرض في عالم إبداعي متفرد يمزج بين الفن الرقمي وأعمال الأكريليك على القماش، ليخلق حواراً بين العوالم القديمة والمعاصرة، والأسطورة والواقع، والألوان والصمت.

يضم المعرض مجموعتين مميزتين: المجموعة الأولى: «سمات الشخصيات النجومية» Starborn Archetypes)) تتألف من 12 عملاً رقمياً تعيد تفسير الأبراج الاثني عشر من خلال عدسة الأساطير اليونانية. كل عمل يمثل طاقة البرج الخاص به، وتتميز هذه المجموعة بتناغم الرموز والألوان والأنماط المعقدة، لتأخذ المشاهد في رحلة فضائية بين الأسطورة والخيال.

المجموعة الثانية: وهي «قلب الكروما: قصص الوجود القوي والمُمَكَّن»

تضم لوحات أكريليك تحتفي بالقوة الأنثوية والرقة والأناقة والتحرر. تحكي كل لوحة قصة تعبر عن صمود المرأة وإبداعها عبر الزمن، لتلامس أعماق الروح وتكشف جمالها الداخلي.

وفي تعليقها عن المعرض تقول كريستل بشارة: «أهمس بجمال نابض في تنوع وسط صمت أحادي اللون. هذا المعرض هو التعبير الأعمق عن رؤيتي – فضاء تلتقي فيه عوالم الكون بروح الأرض، والرقمي باليدوي، والأسطوري بالشخصي، في نور واحد».

معرض «مولودة من الضوء» ليس مجرد عرض للألوان والخطوط، بل هو احتفاء بالأسطورة والمرأة والضوء ذاته، ودعوة لتجربة الفن في أبعاده المادية والرقمية ودلالاته العميقة.

يذكر أن كريستل بشارة منذ ما يقرب من عقدين، غدت دبي وطنها، وامتدت أعمالها لتزين صالات عالمية في طوكيو، وميلانو، ولندن، وكوت دازور، وميامي، وبروكسل.

ظهرت في صفحات مجلات عالمية مرموقة مثل Forbes، Esquire، Harper’s Bazaar ART، وWired.

وهي أول فنانة من الشرق الأوسط تستخدم تقنية NFT في مسارها الإبداعي، وتجولت أعمالها بين علامات عالمية بارزة مثل TEDx، Meta، Samsung، Glenfiddich، Birkenstock، وRed Bull، لتروي قصتها التي تمزج بين الابتكار والخيال.