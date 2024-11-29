«فيكتوريا وألبرت» و«جميل» يمنحان الهندية خانداكار جائزة «الصور المتحركة»

أعلن متحف فيكتوريا وألبرت ومؤسسة جميل للفنون عن فوز الفنانة خانداكار أوهيدا بجائزة جميل في مجال الصور المتحركة، وهي جائزة عالمية قيمتها 25 ألف جنيه إسترليني تمنح للأعمال الفنية والتصاميم المعاصرة المستوحاة من التراث الإسلامي، وتأسست عام 2009 بالتعاون مع مؤسسة جميل للفنون، وتقام كل ثلاث سنوات.

وركزت الجائزة في نسختها السابعة على الفنانين الذين يعملون في مجال الصور المتحركة والوسائط الرقمية. وسيتم افتتاح معرض لأعمال الفائز والفنانين الذين بلغوا المرحلة النهائية في متحف فيكتوريا وألبرت بساوث كينسينغتون خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 16 مارس 2025.

وأعلنت اللجنة حصول الفنانة خانداكار أوهيدا على الجائزة عن فيلم «احلم بمتحفك» (2022)، الذي يصور عمها، خانداكار سليم، الذي بنى مجموعة من المقتنيات الغريبة مكونة من تذكارات وأغراض عادية على مدى خمسين سنة. وثقت أوهيدا المجموعة كما عُرضت في منزل عمها التقليدي المصنوع من الطين، والذي تم هدمه.

ومن المقرر أن يدشن معرض «جائزة جميل: الصور المتحركة» جولة إلى قاعة كارترايت في برادفورد، تحت إشراف راشيل ديدمان، أمينة مؤسسة جميل للفن المعاصر في الشرق الأوسط لدى متحف فيكتوريا وألبرت، حيث ستمثل هذه الجولة جزءاً من فعاليات برادفورد بوصفها عاصمة للثقافة في المملكة المتحدة لعام 2025، كما ستشمل الجولة حي جميل في جدة.

وكانت لجنة الجائزة قد أعلنت عن اختيار الفنانين صادق كويش الفراجي، وجاوا الخاش، وعلياء فريد، وزهرة ملكاني، وخانداكار أوهيدا، ومريم أكاشي ساني، ورامي حائري زاده، وركني حائري زاده، وحسام رحمانيان، بوصفهم مرشحين نهائيين للجائزة. وتتنوع أعمال هؤلاء الفنانين ما بين مختلف مجالات الأفلام، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والتركيب، والصوت، والأداء، والواقع الافتراضي، كما تناقش قضايا تتعلق بالمياه والبيئة والطبيعة والروحانيات، والطرق التي من خلالها تؤثر المتغيرات الخارجية والسياسية في النسيج البيئي والاجتماعي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.