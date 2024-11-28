تكريم إماراتي للعازف لانج لانج في أبوظبي

قدّمت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، جائزة المهرجان المرموقة لعازف البيانو الصيني الأشهر عالمياً لانج لانج تقديراً لمساهماته الاستثنائية في مجالات الموسيقى والثقافة والتميز الفني، وذلك خلال حفلٍ تكريمي للفنان العالمي في مقر إقامتها بأبوظبي.

وتمثّل الجائزة بالشراكة مع شوبارد، معياراً إقليمياً وعالمياً للتميز الثقافي، ترجمةً لالتزام المهرجان باستدامة نهضة الفنون والموسيقى. وتحتفي بالفنان الأسطوري لانج لانج، رائد العمل الإنساني وسفير اليونيسيف للنوايا الحسنة، وبشخصيته الاستثنائية التي أسعدت ملايين الأشخاص حول العالم، حيث غيّرت مساهماته البارزة في الموسيقى والثقافة حياة الكثيرين من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية والتواصل العالمي لمؤسسة لانج لانج.