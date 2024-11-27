«جاز على الجزيرة» يستضيف فنانين عالميين

تستعد إمارة الشارقة لاستضافة مهرجان «جاز على الجزيرة»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في شهر ديسمبر المقبل، احتفالاً بموسيقى الجاز والثقافة والمجتمع، وتتحول جزر الإمارة إلى مسارح لـ 6 حفلات موسيقية عالمية على مدار ثلاثة أيام، حيث تبدأ الدورة الافتتاحية من المهرجان يومي 6 و7 ديسمبر على «جزيرة النور»، يليها حفل ختامي يوم السبت الموافق 14 ديسمبر في «جزيرة العلم».

تفاعل

وفي اليوم الافتتاحي على «جزيرة النور»، 6 ديسمبر، يستمتع الحضور بحفلة موسيقية للفنانة الفرنسية من أصول جزائرية نسرين، التي حظيت من خلال صوتها وعزفها على آلة الـ «تشيلو» بإشادة دولية واسعة، إلى جانب حفل لفرقة «ميزوتونو» الإيطالية، المتخصصة بغناء الـ «أكابيلا» من دون موسيقى، بالإضافة إلى ورشة عمل تفاعلية خلال اليوم. ولا تغيب المواهب المحلية عن المهرجان، حيث تقدم فرقة «سنسيشن» Sens8tion، من «أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية»، حفل جاز تفاعلياً مليئاً بالإيقاعات المتزامنة مع العرض المسرحي الأدائي.

أما اليوم الثاني من المهرجان، 7 ديسمبر، فيستضيف المغنية اللبنانية تانيا قسيس، الحائزة على جوائز عدة، والتي تمزج الألحان العربية مع نغمات الجاز، في حين تستعرض المغنية وعازفة البيانو الصربية أليكساندرا كرستيك أسلوبها الذي يجمع التأثيرات الكلاسيكية والمعاصرة. كما يتفاعل الجمهور في ورشة عمل البيانو مع عازف البيانو والمؤلف الموسيقي المصري رامي عطا الله، الذي يوفر للمشاركين فرصة التعرف على الإيقاعات والتقنيات التي تعزز مكانة الجاز كنوع موسيقي متميز ومحبوب.

ختام

ويختتم المهرجان فعالياته بحفل «الثلاثي جبران» في 14 ديسمبر، على «جزيرة العلم»، حيث يستضيف الإخوة سامر ووسام وعدنان جبران من فلسطين، المتخصصين بالعزف على العود، حيث تقدم موسيقاهم مزيجاً غنياً من الألحان العربية التقليدية والنغمات المعاصرة، وتتضمن أعمالهم المعروفة على المستوى الدولي ألبوم «أسفار»، الذي حظي بإشادة واسعة بعمقه الفني والإبداعي.

ريادة

وأكدت خلود سالم الجنيبي، مدير إدارة الفعاليات المؤسسية في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أهمية المهرجان، وقالت: «من خلال مهرجان «جاز على الجزيرة» ومبادراتنا الثقافية المماثلة، نؤكد التزامنا بتعزيز مكانة الشارقة وجهة رائدة للسياحة الثقافية والفعاليات عالمية المستوى؛ إذ توفر الإمارة مزيجاً فريداً ومتكاملاً من الجمال الطبيعي، والتراث الثقافي، والابتكار الحديث، كما تتيح لنا مثل هذه الفعاليات فرصة استعراض الهوية المتفردة للشارقة على المستوى العالمي، ومن خلال استضافة حفلات موسيقية وعروض أدائية يقدمها فنانون عالميون، نواصل مد الجسور بين الأصالة والحداثة، وتوفير تجارب للزوار، تعكس رؤية الشارقة نحو تعزيز الإبداع والتبادل الثقافي».

احتفال

وتنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) المهرجان، بالشراكة مع «ريل ميوزك» Real Music، تحت مظلة «مركز فرات قدوري للموسيقى»، الذي أسسه عازف القانون والمؤلف الموسيقي فرات قدوري، وبالتعاون مع «أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية»، ويشكل مهرجان «جاز على الجزيرة» واحداً من أبرز الفعاليات الثقافية هذا العام.