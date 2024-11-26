دبي في «عيد الاتحاد»: احتفالات وبرامج ثقافية وفنية

تستعد دبي لعطلة نهاية أسبوع رائعة حافلة بالفعاليات المتنوعة احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقام من 28 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر المقبل.

ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الاستثنائية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من عروض الألعاب النارية المبهرة، والأنشطة الثقافية والتراثية والفنية المذهلة، إضافة إلى تجارب تناول الطعام التي لا تنسى، وغيرها الكثير.

وتتألق سماء دبي بالعديد من عروض الألعاب النارية اليومية خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعيد الاتحاد، وذلك يوم 1 ديسمبر في جزيرة بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس في تمام الساعة 8 مساءً، ويوم 2 ديسمبر في منطقة حتا في تمام الساعة 8 مساءً، ودبي فستيفال سيتي مول في الساعة 9:20 مساءً، ويوم 3 ديسمبر في منطقة السيف في الساعة 9 مساءً.

وتجمع فعالية عيد الاتحاد الـ 53 في سيتي ووك، والتي تقام يوم 2 ديسمبر من الساعة 4 عصراً وحتى الـ 6 مساءً، أكثر من 200 مشارك، الذين يضمون مجموعة من حاملي الأعلام، ومحترفي العروض الفنية والتفاعلية، إلى جانب الفرق التراثية. وتختتم الفعالية بحفل للمغني وكاتب الأغاني والمنتج الإماراتي محمد الشحي من الساعة 8 وحتى 9 مساءً بصحبة فرقة موسيقية تضم 10 عازفين.

وتستضيف فعالية جلسات مومنتس الموسيقية كوكبة من أفضل المطربين العرب في كوكاكولا أرينا يوم 28 نوفمبر الجاري، حيث يقدم الفنانون عايض يوسف، وعيضة المنهالي، ونبيل شعيل، وعبد العزيز الدويهي، مجموعة من أجمل الأغاني والألحان للجمهور في أمسية رائعة تجسد تقاليد الموسيقى في العالم العربي.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات على العطور، والمجوهرات، والأزياء، والأحذية، والأدوات المنزلية من أشهر العلامات التجارية من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر.

كما تحتفل مراكز التسوق في دبي بعيد الاتحاد من خلال برنامج حافل بالعروض الترويجية المذهلة، والفرق الفنية التراثية، والأنشطة العائلية الممتعة، بما في ذلك سيتي سنتر مردف، وابن بطوطة مول.

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول حفلاً موسيقياً يوم 2 ديسمبر تحييه النجمة أريام والنجم فيصل الجاسم، بالإضافة إلى عروض ترفيهية متجولة، وديكورات احتفالية، وعروض ألعاب نارية مبهجة.

وتقدم دبي مجموعة استثنائية من تجارب تناول الطعام من خلال مبادرة مأكولات إماراتية التي تقام في المطاعم الرائدة على مستوى المدينة من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، وتشمل قوائم طعام حصرية، وعروضاً ترويجية خاصة، وفعاليات تجمع بين المأكولات الإماراتية الأصيلة ولمسة من النكهات العالمية. وتسلط هذه المبادرة الضوء على التراث الغني لدولة الإمارات وتنوع فنون الطهي فيها.