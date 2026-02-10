«الشارقة للفنون» تطلق برنامجها لربيع 2026

أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون برنامجها لربيع 2026، الذي يتضمن معرضين في ساحة المريجة، هما «ما يأتي عليه الزمان، يُبقي عليه الزمن» للفنان خورخي تقلا، و«قبلة شمس» للفنانة عهد العمودي، ويستمران خلال الفترة من 8 فبراير الجاري حتى 7 يونيو القادم.

وقالت الشيخة نوار القاسمي، مدير مؤسسة الشارقة للفنون، إنه تم افتتاح برنامج الربيع، بمعرضَي «ما يأتي عليه الزمان، يُبقي عليه الزمن» و«قبلة شمس»، واللذين يدعواننا إلى التأمل في الصور والحكايات، والكيفية التي يسهمان بها في تشكيل فهمنا لمحيطنا ولذواتنا الإنسانية.

وأضافت أن التعاون مع خورخي يمتد إلى سنوات طويلة، منذ مشاركته في بينالي الشارقة العاشر قبل نحو 15عاماً، حيث عرض آنذاك أعمالاً من سلسلته «الأنقاض»، مشيرة إلى أن معرض «قبلة شمس» يؤكد رؤية المؤسسة في دعم الفنانين الشباب في المنطقة ومنحهم مساحة لتطوير أصواتهم الفنية الأصيلة.

وأشادت بجهود الفنانين والقيّمين ودورهم في إنجاح تنظيم هذه المعارض، متقدمة بالشكر لفريق مؤسسة الشارقة للفنون، وخصوصاً القيّمين المساعدين أمل العلي وعبدالله الجناحي، ولمصممي المعارض سارة العمراني، وعبدالله الخوري، وماريا قلعجي، ونيثرا غانيسان.

ويقدم معرض خورخي تقلا، وهو الأوسع في مسيرته الفنية، قراءة شاملة لتجربة تمتد لأكثر من 40 عاماً، تناول خلالها قضايا العنف والذاكرة والسلطة.

ويتناول أعمالاً مستوحاة من تجربة الفنان في نيويورك خلال ثمانينيات القرن الماضي، والصحراء، والمعالم المعمارية الرمزية، فيما يستكشف معرض «قبلة شمس» للفنانة عهد العمودي، مظاهر التحول السريع في المشهد الخليجي، من خلال أعمال حديثة وتكليفات فنية تتناول عناصر من الحياة اليومية والثقافة الشعبية.

حضر الافتتاح، إلى جانب الشيخة حور القاسمي، رئيسة المؤسسة، والشيخة نوار القاسمي، مدير المؤسسة، عدد من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة، من بينهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعائشة راشد بن ديماس، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وميساء سيف السويدي، مدير هيئة الشارقة للمتاحف، وناصر الدرمكي، نائب مدير مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة، إلى جانب فريق المؤسسة والقيّمين والمصممين المشاركين في تنظيم المعارض، مؤكدين حرص المؤسسة على دعم الفنانين وتمكينهم من تطوير أدائهم الفني الأصيل، وإتاحة مساحة للزوار للتفاعل مع الأعمال الفنية المعاصرة من خلال تجربة تجمع بين البعد الجمالي والتأملي.