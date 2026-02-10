عمرو دياب يغني في دبي 4 أبريل

يحيي النجم عمرو دياب، أحد أشهر الأصوات الغنائية في العالم العربي، حفلاً غنائياً على «مسرح كوكا كولا أرينا» في دبي 4 أبريل المقبل. يُعتبر عمرو دياب من أبرز نجوم الموسيقى في العالم العربي، ويشتهر بأسلوبه الذي يجمع بين موسيقى «البوب» والإيقاعات المتوسطية والألحان المعاصرة، ويتابعه ملايين المعجبين.

وتحفل الأمسية بأروع الأجواء الموسيقية مع عمرو دياب الذي سيؤدي مجموعة من أحدث أغنياته وأكثرها شهرة، مثل «تملي معاك»، «نور العين»، «ميال». وسيعيش الحضور في الأمسية أوقاتاً ممتعة مفعمة بالحنين إلى الزمن الجميل، برفقة أغنيات وموسيقى إيقاعية وتفاعل مباشر مع أحد أبرز نجوم الغناء العرب.