منصور الأحبابي يتوج بـ«كأس المراجل» في بطولة فزاع لليولة

توج اليويل منصور محمد الأحبابي بطلاً للنسخة الـ 25 لبطولة فزاع لليولة «كأس المراجل»، والنسخة الـ 21 من برنامج الميدان، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

جاء فوز محمد الأحبابي من العاصمة أبوظبي، بعد تفوقه على منافسه سعيد محمد المهيري من إمارة دبي، في الحلقة الأخيرة بنتيجة 70 مقابل 40، وذلك بعد حلقة حافلة بالندية والتنافس في ستة تحديات تراثية شاملة، حيث يحرص البرنامج على إعداد اليويلة المشاركين، ليتسلحوا بالمعارف والمهارات التي تثري موروثهم الشعبي، وتعزز غرسه لديهم على خطى الأجداد والآباء، وهذه التحديات: اليولة، الهجن، السباحة، عد القصيد، الرماية و«تركيب الشداد».

قدم المتنافسان يولة ختامية مميزة، جمعا فيها بين روعة وقوة الأداء، بينما حلق السلاح وسط تفاعل الجماهير الكبيرة الحاضرة، حيث حاول كلاهما فرض إيقاعه، وكسب الثقة في انطلاقة الحلقة، التي تميزت بأن كل يويل قام باستعراض اليولة وحده، وعبر خليفة بن سعين، الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة عن إعجابه الكبير بأدائهما، ومنح الأحبابي علامة اليولة «25 علامة» كانت حاسمة في تحقيقه اللقب.

وفي تحدي تركيب الشداد استطاع المتنافسان من إنهائه بالشكل الصحيح، وضمن الوقت المحدد، ليتمكنا من الحصول على علامته.

وتألق الأحبابي في تحدي السباحة، الذي أقيم في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، ليضيف لرصيده 15 علامة.

وفي عد القصيد، الذي يقوم بتحكيمه الشاعر عتيق سالم الكعبي، تمكن المهيري من الحصول على علامته.

وعاد المهيري إلى أجواء المنافسة بعد تفوقه في تحدي الرماية، التي تقام مباشرة على مسرح الميدان، حيث صوب فيها بنجاح على جميع الأهداف، ليكسب 15 علامة رفعت من قوة التحدي.

وكان الترقب كبيراً مع سباق الركض بالهجن، الذي يقام في مضمار المرموم بشكل مباشر من قلب الحدث، وفيه تفوق الأحبابي ليحصل على 20 علامة، كانت حاسمة في ترجيح الكفة لصالحه.

شهد نهائي بطولة فزاع لليولة أمسية استثنائية على مسرح الميدان في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، حيث أحيت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي والفنان حسين الجسمي ليلة غنائية خاصة، تفاعل معها جمهور الميدان، في تأكيد على ارتباط نجوم الفن الإماراتي ببطولة فزاع لليولة كونها منصة وطنية جامعة.

وحل الشاعر سيف السعدي ضيفاً على الحلقة الختامية، وألقى قصيدته «فخر الأدب»، التي صدحت بحب الوطن والقيادة الرشيدة، وبمسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مضيفاً بعداً شعرياً، عزز من هوية الختام وعمقه الوطني.

فن وشعر

وفي ختام هذه الليلة، التي جمعت الفن والشعر والتراث في مشهد واحد، توج عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقه راشد مبارك بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز والأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور، منصور الأحبابي بـ«كأس المراجل»، وسط أجواء احتفالية.

كسب الكيبالي راشد الكيبالي من إمارة رأس الخيمة جائزة «أخير يويل»، وهي الجائزة التي تمنح لليويل الأكثر التزاماً بالتدريبات، وتعاوناً مع زملائه، وتمسكاً بالروح الرياضية.

وأكدت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع لليولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن نهائي النسخة الخامسة والعشرين من البطولة يشكل محطة مفصلية في مسيرتها الممتدة لربع قرن، ويجسد نجاح رؤية المركز في تحويل البطولة إلى مدرسة متكاملة لغرس الموروث الشعبي وتعزيز ثقافته لدى المشاركين، ولا سيما المتأهلين إلى الأدوار الرئيسية، الذين خاضوا تجربة ثرية، جمعت بين المهارة والمعرفة والهوية.