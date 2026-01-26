مهرجان القوز للفنون.. فعاليات تعكس ثراء المشهد الثقافي في دبي

فعاليات وعروض موسيقية وتجارب ثقافية متفردة، تضمنتها النسخة الـ14 من مهرجان القوز للفنون، والتي أقيمت في 24 و25 يناير الجاري، والتي نظمها السركال أفنيو بدعم وشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة» ومنطقة القوز الإبداعية.

وزارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، المهرجان الذي يهدف إلى الاحتفاء بأصحاب المواهب المحلية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع لاستكشاف ثراء المشهد الفني المحلي.

وأشادت هالة بدري بتنوع الأعمال التي قدمها مهرجان القوز للفنون، والتي عكست رؤى إبداعية متميزة تسهم في الارتقاء بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، مؤكدة أن المهرجان يمثل منصة حيوية تحتفي بتجارب أصحاب المواهب وتمنحهم المجال للتعبير عن رؤاهم ووجهات نظرهم الفنية.

وأشارت إلى أهمية ما يقدمه الحدث من دعم للطاقات الفنية الواعدة، إلى جانب ما يوفره من فرص نوعية تعزز لديهم روح الابتكار لديهم، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتحفزهم على المساهمة في إثراء الحراك الفني الذي تشهده دبي، لافتةً إلى حرص الهيئة على الاستثمار في الأجيال القادمة من أصحاب المواهب، وتهيئة بيئة مستدامة قادرة على جذب المبدعين من شتى أنحاء العالم، بما يسهم في تحقيق رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتجولت هالة بدري في الأروقة المختلفة للمهرجان، رافقها فيها كل من خلود خوري، مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة»، وصالح شكري البريك، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، إلى جانب فيلما جوركوت، المدير التنفيذي لـمبادرات السركال، وبسمة البتار، مديرة السركال أفنيو، وكارولين وايت، رئيسة المكتب التنفيذي لمبادرات السركال، وماهنور حق، مديرة العلاقات.