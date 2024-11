بيلي إيليش فنانة عام 2024

حصدت المغنية الأمريكية بيلي إيليش لقب فنانة عام 2024 على آبل ميوزيك، تقديراً لتأثيرها الاستثنائي الذي حققته طوال العام، لتختتم عام 2024 بنجاحات غير مسبوقة، بعد حصدها أيضاً جائزتي أوسكار وجائزتي غرامي للعام الجاري، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.

وبهذا اللقب، تكون بيلي إيليش أول فنانة تفوز بجائزة «آبل ميوزيك» لأفضل فنان مرتين، بعد فوزها بهذه الجائزة في عام 2019.

وحصدت بيلي إيليش، التي حصلت منذ عام 2020 على 9 جوائز غرامي، جائزتي أوسكار الـ96 لهذا العام، كأفضل أغنية أصلية عن أغنيتها ?What Was I Made For التي صنعتها خصيصاً لفيلم باربي الشهير، وأفضل أغنية تم كتابتها لعمل سينمائي ودرامي، بالإضافة إلى جائزتي غرامي عن العمل ذاته.

وأصدرت بيلي ألبومها الثالث «HIT ME HARD AND SOFT»، الذي يجمع بين الضعف والجرأة، ويمثل قفزة هائلة إلى الأمام لفنانة جيلها، ويُعتبر من أفضل أعمالها الموسيقية.

وتواصل بيلي ترك بصمتها بأعمالها الموسيقية الثقافية، حيث قدمت أغنيتها الشهيرة «BIRDS OF A FEATHER» في حفل ختام الألعاب الصيفية في أغسطس، ممثلة مدينتها لوس أنجليس، مما أسهم في تحقيق أكبر يوم لها في تسجيلات Shazam.

وعبرت بيلي إيليش عن سعادتها بجائزة آبل، وقالت: «منذ اليوم الأول، دعمت آبل ميوزيك موسيقاي وفني، وأنا فخورة لتلقي هذا التكريم كفنانة العام بعد هذه السنوات من مسيرتي».